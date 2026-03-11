Ni Amancio Ortega ni Marta Ortega: este ejecutivo tiene un salario 7 veces mayor en Inditex a la presidenta

Inditex ha presentado hoy sus resultados de 2025. El gigante textil ha alcanzado un beneficio neto de 6.220 millones de euros, después de haber registrado unas ventas por 39.864 millones. Es la primera vez que supera la barrera de los 6.000 millones, logrando así su récord histórico.

Más allá de los propios resultados, hay otros datos que pueden despertar curiosidad. Por ejemplo, la retribución de los dirigentes de la compañía.

Muchos piensan que Marta Ortega es la que recibe un mayor salario en Inditex, al fin y al cabo, es la presidenta del grupo y la cara más visible. Otros, quizás, creen que es Amancio Ortega, que sigue siendo la persona más rica de España.

Pero no es así. En el consejo de administración de Inditex hay un directivo que percibe un sueldo hasta 7 veces mayor que el de Marta Ortega.

El ejecutivo que más cobra en Inditex

El directivo con mayor salario en Inditex es su CEO, Óscar García Maceiras. En 2025 ganó 7,43 millones de euros. La retribución se divide de la siguiente manera:

Sueldo: 2,5 millones de euros.

2,5 millones de euros. Retribución variable a corto plazo: 3,5 millones de euros.

3,5 millones de euros. Retribución variable a largo plazo: 1,33 millones de euros.

1,33 millones de euros. Remuneración fija: 100.000 euros.

A esto hay que sumar la cantidad que le aportan sus acciones. En 2025 ganó 4 millones como beneficio bruto. Es decir, la cantidad total asciende a 11,55 millones de euros, un 3% más que el año anterior.

El sueldo es notablemente mayor al de Marta Ortega, que ganó un millón de euros en 2025. En su caso, recibió 100.000 euros como remuneración fija (lo reciben todos los miembros del consejo de administración) y 900.000 euros por otros conceptos.

Amancio Ortega también obtiene los 100.000 euros como remuneración fija, y además este año ha ganado 3.224 millones de euros por sus dividendos.

Esta ha sido la trayectoria de García Maceiras

El directivo coruñés es consejero delegado de la compañía desde diciembre de 2021, tan solo 9 meses después de que aterrizase en Inditex.

En su trayectoria se puede observar una experiencia amplia en la gestión empresarial, aunque sus inicios fueron como Abogado del Estado. Maceiras consiguió la plaza en 2001, con 25 años, y ejerció hasta 2005, cuando empezó a trabajar en el Banco Pastor como director de Asesoría Jurídica.

Posteriormente fue director de desarrollo corporativo de Sociedad de la Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Después dio el salto al Banco Santander, como director de la asesoría jurídica y vicesecretario del consejo.

En marzo de 2021 llegó a Inditex, ejerciendo como secretario general. A finales de ese mismo año ocupó el cargo de CEO.