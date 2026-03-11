La prensa inglesa habla de la ‘nueva’ Barcelona: "Si quieres evitar las masas de turistas, esta alternativa es igual de bonita y está cerca de la playa"

Durante años, Barcelona ha sido uno de los destinos favoritos de los turistas británicos que buscan una escapada urbana con sol y playa. Pero el crecimiento del turismo masivo en la capital catalana ha llevado a muchos viajeros a buscar alternativas más tranquilas. Y ahí es donde algunos medios del Reino Unido han puesto el foco en una ciudad española que hasta ahora había pasado relativamente desapercibida: Castelló de la Plana. Un paraíso.

Según la prensa inglesa, esta ciudad de la Comunitat Valenciana podría convertirse en una especie de "nueva Barcelona" para quienes quieren disfrutar del Mediterráneo sin las grandes multitudes de visitantes.

La principal ventaja es su combinación de factores: arquitectura histórica, playas cercanas, vuelos baratos y un ambiente mucho más relajado.

Vuelos baratos y clima suave en primavera

Uno de los argumentos que más destacan los medios británicos es la facilidad para llegar. Desde el aeropuerto de Londres-Stansted es posible volar hasta Castellón por unos 15 libras (unos 18 euros) en determinadas fechas de marzo.

La conexión aérea se realiza varias veces por semana, lo que facilita tanto escapadas de fin de semana como viajes de unos pocos días.

Además, la primavera ofrece condiciones especialmente atractivas para el turismo. En marzo las temperaturas rondan los 20 grados, lo que permite disfrutar del sol sin el calor intenso del verano y con menos visitantes.

Una ciudad histórica poco masificada

Uno de los aspectos que más llaman la atención a quienes visitan Castelló de la Plana es su patrimonio arquitectónico. El centro histórico está lleno de plazas tranquilas, calles empedradas y edificios de piedra que conservan detalles barrocos de siglos pasados. Muchas construcciones presentan tallas ornamentales y fachadas que reflejan la historia de la ciudad. Si pueden, no se lo pierdan. Hay más que sol, calor y playas.

Entre los lugares más emblemáticos destaca la Concatedral de Santa María, situada en pleno centro, junto al conocido campanario El Fadrí, una torre independiente de unos 58 metros de altura.

Quienes se animan a subir los más de 200 escalones hasta la parte superior pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Otro imperdible.

Cultura, arte y mar a pocos minutos

Además de su patrimonio histórico, Castelló también ofrece una oferta cultural destacada. El Museo de Bellas Artes de Castellón, por ejemplo, alberga exposiciones de pintura, escultura y arqueología con obras de artistas españoles.

Pero uno de los grandes atractivos de la ciudad es, por supuesto, su cercanía al mar.

El "barrio" del Grau de Castelló, situado junto al puerto, cuenta con un largo paseo marítimo rodeado de palmeras y amplias playas de arena. A diferencia de otros destinos turísticos más saturados, la zona mantiene espacios verdes amplios que hacen que la playa no resulte agobiante incluso en temporada alta.

Benicàssim, a solo ocho minutos

Quienes quieran aún más opciones de playa pueden desplazarse fácilmente a Benicàssim, a solo ocho minutos en tren desde el centro de Castelló. Un paseo junto al mar para llegar a un lugar paradisiaco. "Benifornia", como se la conoce entre bastidores.

Este municipio es conocido internacionalmente por su festival de música (FIB), que cada verano reúne a miles de asistentes. La edición de 2026 contará con un cartel con artistas como The Prodigy, Biffy Clyro, The Kooks o Kaiser Chiefs.

Fuera de las fechas del festival, Benicàssim es una preciosa localidad costera con parques acuáticos, hoteles y playas familiares. Un paraíso dentro del paraíso.

Naturaleza y senderismo

Otro atractivo que suele sorprender a los visitantes es la naturaleza que rodea la ciudad. La zona cuenta con más de 400 rutas de senderismo, desde paseos sencillos hasta recorridos más exigentes como el circuito del Tossal Gros, que puede durar unas cinco horas y ofrece vistas espectaculares de las montañas cercanas. Playa y montaña, tranquilidad y diversión. ¿Alguien da más?

En primavera, además, el clima permite disfrutar de estas rutas sin el calor extremo del verano.

Un destino que empieza a sonar

Mientras destinos como Barcelona, Palma o Málaga siguen recibiendo millones de visitantes cada año, ciudades como Castelló de la Plana comienzan a aparecer cada vez más en las recomendaciones de medios internacionales. El radar siempre está en marcha.

Una alternativa mediterránea con mar, historia y naturaleza… pero sin las aglomeraciones que muchos viajeros quieren evitar. No se lo pierdan.