Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ha tardado, pero ha llegado la respuesta de Juan Roig (Mercadona) al "despreciable" que le dedicó Ione Belarra
Política
Política

Ha tardado, pero ha llegado la respuesta de Juan Roig (Mercadona) al "despreciable" que le dedicó Ione Belarra

En el acto en el que el empresario ha anunciado un beneficio neto de 1.729 millones de euros como balance del año 2025. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Juan Roig y Ione Belarra
Juan Roig y Ione BelarraGetty

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha contestado este martes (a su manera) al "despreciable" que la diputada de Podemos, Ione Belarra, le dedicó durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Hace dos semanas, la dirigente responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sáncehz de permitir, a su juicio, que "ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación". "Yo sé que ustedes van a defender a Juan Roig a cualquier precio", añadió.

Este martes, durante la presentación de resultados de Mercadona en 2025 (donde ha anunciado una facturación de 41.858 millones y un beneficio neto de 1.729 millones de euros, así como la creación de 5.000 puestos de trabajo tanto en España como en Portugal), Roig ha respondido al insulto de Belarra. "Estamos muy satisfechos de gestionar la empresa como lo hacemos y me remito a los resultados que hoy hemos presentado, ha dicho uno de los españoles más ricos, añadiendo que respeta todas las opiniones, "aunque esta lógicamente no la comparta".

Del mismo modo, Roig ha pedido a los políticos que "gestionen mejor" los impuestos de los españoles. "La sensación que tenemos es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable. Pero eso es trabajo de los políticos, nosotros ya tenemos mucho trabajo con Mercadona", ha señalado.

El "despreciable" que le dedicó Belarra no es el único insulto que ha recibido Roig por parte de la líder de Podemos. En un tuit también lo definió como "un especulador, un usurero, que se aprovecha de una situación de crisis para hacerse de oro". Y en enero de 2023 le tildó de "capitalista despiadado". "Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro: son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies", afirmó entonces en un acto de partido.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos