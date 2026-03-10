Ha tardado, pero ha llegado la respuesta de Juan Roig (Mercadona) al "despreciable" que le dedicó Ione Belarra

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha contestado este martes (a su manera) al "despreciable" que la diputada de Podemos, Ione Belarra, le dedicó durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Hace dos semanas, la dirigente responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sáncehz de permitir, a su juicio, que "ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación". "Yo sé que ustedes van a defender a Juan Roig a cualquier precio", añadió.

Este martes, durante la presentación de resultados de Mercadona en 2025 (donde ha anunciado una facturación de 41.858 millones y un beneficio neto de 1.729 millones de euros, así como la creación de 5.000 puestos de trabajo tanto en España como en Portugal), Roig ha respondido al insulto de Belarra. "Estamos muy satisfechos de gestionar la empresa como lo hacemos y me remito a los resultados que hoy hemos presentado, ha dicho uno de los españoles más ricos, añadiendo que respeta todas las opiniones, "aunque esta lógicamente no la comparta".

Del mismo modo, Roig ha pedido a los políticos que "gestionen mejor" los impuestos de los españoles. "La sensación que tenemos es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable. Pero eso es trabajo de los políticos, nosotros ya tenemos mucho trabajo con Mercadona", ha señalado.

El "despreciable" que le dedicó Belarra no es el único insulto que ha recibido Roig por parte de la líder de Podemos. En un tuit también lo definió como "un especulador, un usurero, que se aprovecha de una situación de crisis para hacerse de oro". Y en enero de 2023 le tildó de "capitalista despiadado". "Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro: son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies", afirmó entonces en un acto de partido.