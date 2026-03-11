Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luigi, 102 años: "Solía caminar 60 kilómetros al día para cazar fugitivos"
Sociedad
Sociedad

Luigi, 102 años: "Solía caminar 60 kilómetros al día para cazar fugitivos"

Se alistó en los Carabineros durante la Segunda Guerra Mundial.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Varios militares marchando al ritmo del grupo
Varios militares marchando al ritmo del grupo.Getty Images

A sus 102 años, Luigi Bonelli, padre del diputado italiano Angelo Bonelli, conserva una memoria sorprendentemente clara y un carácter firme que recuerda a su pasado como carabinero. Su historia está marcada por la guerra, la persecución de bandoleros en Sicilia y jornadas extenuantes en las que llegó a caminar hasta decenas de kilómetros al día en busca de fugitivos. Hoy, desde su casa cerca de Roma, repasa su antigua vida de uniforme, disciplina y resistencia.

Bonelli se alistó en los Carabineros durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando apenas era un joven siciliano fascinado por el uniforme que veía pasar por los campos de su pueblo. Tras completar su formación fue destinado a distintas zonas de Sicilia, donde la posguerra estaba marcada por el bandolerismo y la inestabilidad. Allí participó en patrullas de varios días en las que los agentes recorrían extensas zonas rurales para rastrear a fugitivos y bandidos.

“Un compañero y yo estuvimos fuera una semana, durmiendo sobre paja, caminando 60 kilómetros cada día. Conseguíamos comida gracias a los pastores”, recuerda Luigi en declaraciones recogidas por Corriere della Sera. Aquellas largas caminatas, recuerda hoy con humor, formaban parte del trabajo cotidiano de una época en la que la vigilancia del territorio dependía casi exclusivamente de la resistencia física de los carabineros.

Disciplina y vida activa

En la intimidad de su piso en Acilia, un barrio de Roma, Bonelli se describe sorprendentemente activo en lo mental. “Oigo perfectamente sin audífonos, no tomo medicación salvo una para la glucemia y tengo memoria de hierro”, asegura, y añade que su mayor limitación actual es la vista, ya que tiene una degeneración macular que lo obliga a pegarse a la pantalla para ver la televisión y seguir, entre otras cosas, los debates en los que aparece su hijo.

La anécdota que más llama la atención en la conversación es su confesión sobre el tabaco, donde desvela que fue fumador empedernido, llegando a consumir “dos paquetes al día”. Esto cambió en 1969, cuando un dolor de muelas y el sustituto momentáneo con caramelos le hicieron perder el gusto por los cigarrillos. Desde entonces asegura que no ha vuelto a encender ninguno ni tampoco lo echa de menos.

A pesar de haber pasado por la enfermedad, concretamente un caso de COVID grave y una neumonía el año pasado, Luigi mantiene rutinas simples que le dan ánimo: salir a la terraza a tomar el sol, estrechar la mano a sus vecinos con energía y, sobre todo, conversar. Con la mente aún lúcida, repasa anécdotas de su vida como carabinero y recuerda con detalle los años de servicio, convencido de que lo que realmente lo mantiene en pie es seguir sintiéndose parte de las historias que vivió.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos