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Buenas noticias para los viajeros: EasyJet instalará asientos con 5 centímetros más de espacio en 237 aviones, aunque hay truco
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Buenas noticias para los viajeros: EasyJet instalará asientos con 5 centímetros más de espacio en 237 aviones, aunque hay truco

La medida busca mejorar la comodidad del pasajero.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Asientos de un avión que dan a la preciada ventanilla
Asientos de un avión que dan a la preciada ventanillaGetty Images

Para muchos viajeros, subir a un avión es sinónimo de empezar a hacer cálculos imposibles con las piernas: encajarlas, girarlas o resignarse a pasar horas con las rodillas pegadas al asiento delantero. Esa sensación de falta de espacio, especialmente en vuelos de corta distancia, es una de las quejas más repetidas en cabina. Por eso, cualquier promesa de ganar unos centímetros extra no pasa desapercibida.

En este contexto, la aerolínea británica EasyJet instalará nuevos asientos en 237 aviones de su futura flota con la promesa de ofrecer hasta 5 centímetros más de espacio para las piernas. La medida, que se aplicará a partir de 2028 en sus Airbus A320neo y A321neo, busca mejorar la comodidad del pasajero apoyándose en un rediseño más fino y ligero que optimiza cada centímetro dentro de la cabina. 

Sobre el papel, la mejora suena muy bien, hasta dos pulgadas más de espacio para las piernas, pero tiene su truco. Tal y como recoge Independent.co, EasyJet no aumentará la distancia entre las filas, sino que ese margen extra se consigue gracias a un diseño más delgado y a una estructura que recoloca ligeramente la postura del pasajero. Por ello, en la práctica habrá más sensación de espacio, aunque no se percibirán cambios reales en la separación entre asientos.

Un rediseño ventajoso

Además, el respaldo tendrá una reclinación fija de 22 grados, lo que significa que el viajero no podrá ajustarlo de forma manual durante el vuelo. Esta solución, cada vez más habitual en aerolíneas de bajo coste, elimina los conflictos entre pasajeros por el espacio y permite optimizar el diseño del asiento, aunque a cambio limita la posibilidad de adaptar la postura a trayectos más largos.

La compañía asegura que estos asientos serán más de un 20% más ligeros que los actuales, con un ahorro de hasta 500 kilos por avión. Traducido a operación y combustible, EasyJet habla de más de 12.936 toneladas de ahorro anual de combustible en toda la flota y de una reducción de más de 40.513 toneladas de CO₂ al año. La aerolínea ha encargado al fabricante británico Mirus sus asientos Kestrel, que lo presenta como uno de los mayores encargos jamás firmados para un único modelo de asiento.

“Estamos encantados de incorporar el asiento Mirus Kestrel a nuestra futura flota”, asegura David Morgan, director de operaciones de EasyJet. “Además de las ventajas en materia de sostenibilidad, el mayor espacio para las piernas y la mayor comodidad que ofrecen estos asientos también brindarán una mejor experiencia a bordo para nuestros clientes, algo que sabemos que les encantará”, añade. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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