Buenas noticias para los viajeros: EasyJet instalará asientos con 5 centímetros más de espacio en 237 aviones, aunque hay truco

Para muchos viajeros, subir a un avión es sinónimo de empezar a hacer cálculos imposibles con las piernas: encajarlas, girarlas o resignarse a pasar horas con las rodillas pegadas al asiento delantero. Esa sensación de falta de espacio, especialmente en vuelos de corta distancia, es una de las quejas más repetidas en cabina. Por eso, cualquier promesa de ganar unos centímetros extra no pasa desapercibida.

En este contexto, la aerolínea británica EasyJet instalará nuevos asientos en 237 aviones de su futura flota con la promesa de ofrecer hasta 5 centímetros más de espacio para las piernas. La medida, que se aplicará a partir de 2028 en sus Airbus A320neo y A321neo, busca mejorar la comodidad del pasajero apoyándose en un rediseño más fino y ligero que optimiza cada centímetro dentro de la cabina.

Sobre el papel, la mejora suena muy bien, hasta dos pulgadas más de espacio para las piernas, pero tiene su truco. Tal y como recoge Independent.co, EasyJet no aumentará la distancia entre las filas, sino que ese margen extra se consigue gracias a un diseño más delgado y a una estructura que recoloca ligeramente la postura del pasajero. Por ello, en la práctica habrá más sensación de espacio, aunque no se percibirán cambios reales en la separación entre asientos.

Un rediseño ventajoso

Además, el respaldo tendrá una reclinación fija de 22 grados, lo que significa que el viajero no podrá ajustarlo de forma manual durante el vuelo. Esta solución, cada vez más habitual en aerolíneas de bajo coste, elimina los conflictos entre pasajeros por el espacio y permite optimizar el diseño del asiento, aunque a cambio limita la posibilidad de adaptar la postura a trayectos más largos.

La compañía asegura que estos asientos serán más de un 20% más ligeros que los actuales, con un ahorro de hasta 500 kilos por avión. Traducido a operación y combustible, EasyJet habla de más de 12.936 toneladas de ahorro anual de combustible en toda la flota y de una reducción de más de 40.513 toneladas de CO₂ al año. La aerolínea ha encargado al fabricante británico Mirus sus asientos Kestrel, que lo presenta como uno de los mayores encargos jamás firmados para un único modelo de asiento.

“Estamos encantados de incorporar el asiento Mirus Kestrel a nuestra futura flota”, asegura David Morgan, director de operaciones de EasyJet. “Además de las ventajas en materia de sostenibilidad, el mayor espacio para las piernas y la mayor comodidad que ofrecen estos asientos también brindarán una mejor experiencia a bordo para nuestros clientes, algo que sabemos que les encantará”, añade.