Un joven británico se pierde de su familia en el aeropuerto de Menorca y acaba sus vacaciones en Italia en vez de volver a casa

Un error que ha traído muchos quebraderos de cabeza para una familia británica. Un adolescente de unos 15 años se equivocó al tomar el avión en un aeropuerto español y se vio separado de su familia, al ver cómo sus vacaciones terminaban con acento italiano en lugar de inglés.

Así lo recoge el portal bielorruso Aviation24 en una información. Se trata de la confusión del joven a tomar el vuelo U2-3762 de la compañía EasyJet (en un Airbus A320 matrícula OE-IDU). En realidad, él tenía que haberse subido al vuelo BY5107 de TUI Airways con destino a Stansted (en un Boeing 737-800 matrícula G-FDZX).

Las autoridades pudieron percatarse del incidente cuando la familia, alertada por la ausencia del adolescente, dieron el aviso. Solo tuvieron que repasar y revisar los vídeos de las cámaras de seguridad para comprender el alcance de la equivocación.

Descubierto el lío... en pleno vuelo

Para cuando los profesionales dieron con el paradero del adolescente en el vuelo equivocado ya era demasiado tarde. El avión había despegado y se encontraba camino de Milán. Pero gracias al aviso, allí ya estaban esperando integrantes de EasyJet y del personal del aeropuerto para ayudarle. Su madre tomó un vuelo a la urbe italiana ese mismo día para recogerle.