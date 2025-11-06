Cataluña, en alerta por las "lluvias torrenciales" previstas para este jueves

Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, en una fotografía de septiembre pasado.

La Generalitat ha pedido este miércoles extremar las precauciones ante el episodio de “lluvias torrenciales” que se espera desde la madrugada del jueves y que podría afectar especialmente al litoral y prelitoral catalán. El aviso de Protección Civil, de nivel 4 sobre 6, contempla precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha instado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de rieras y barrancos, y retirar los vehículos de zonas inundables. “Podemos tener accidentes no deseados si alguien intenta mover el coche con la lluvia ya desatada”, ha advertido en una rueda de prensa tras la reunión del comité del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), presidida por Salvador Illa.

A las 21.00 horas de este miércoles se ha enviado una alerta móvil a las comarcas más expuestas para avisar de la intensidad de las lluvias, que llegarán de madrugada a Terres de l’Ebre (Tarragona) y avanzarán hacia las comarcas de Barcelona entre las ocho y las diez de la mañana. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones serán breves pero muy intensas, y se desplazarán rápidamente hacia Girona, donde se esperan acumulaciones de 50 a 60 litros por metro cuadrado.

La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha detallado que también se prevén las primeras nevadas de la temporada, con la cota situada en torno a los 1.800 metros, además de episodios de viento fuerte. Pese a la intensidad prevista, ha señalado que la lluvia “no será estática” y, por tanto, se reducirá el riesgo de grandes acumulaciones.

Durante la noche, el Cecat ha mantenido un refuerzo operativo para un monitoreo constante de la situación. Si las previsiones empeoran, el Govern no descarta nuevas medidas que puedan afectar a la movilidad, aunque de momento no se contemplan restricciones.

Universidades afectadas



La previsión de lluvias ha llevado a varias universidades a suspender la actividad académica. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha anunciado que cerrará todos sus centros y campus este jueves, y ha recomendado el teletrabajo para el personal en los casos en que sea posible.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) también ha suspendido las clases hasta las 13.00 horas, aunque mantendrá abiertos los campus con servicios mínimos hasta las 14.00, “por si parte de la comunidad no recibe la información a tiempo”.

Por su parte, la Universitat de Girona (UdG) ha cancelado toda la actividad docente y evaluativa y ha pedido a su comunidad universitaria que evite los desplazamientos que puedan suponer un riesgo.

Las autoridades han insistido en que los ciudadanos consulten las redes sociales oficiales y los canales de Protección Civil antes de salir de casa este jueves por la mañana. El objetivo, ha subrayado Parlon, es “proteger a la población y reducir al mínimo los riesgos asociados a un episodio meteorológico que puede ser breve, pero muy intenso”.