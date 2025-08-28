Cogen una turbina eólica en desuso y la convierten en una minicasa autosuficiente con cocina, baño y sala de estar

El reciclaje es uno de los grandes retos de nuestra era para combatir la contaminación y el cambio climático. Mientras pequeños dispositivos como teléfonos u ordenadores pueden ser fácilmente reutilizados o reparados, otros objetos de gran tamaño presentan desafíos mucho más complejos.

Un ejemplo claro de esto último son las miles de turbinas eólicas que llegan al final de su vida cada año y cuyos enormes componentes, diseñados para resistir décadas, resultan difíciles de reciclar o desechar. Sin embargo, una propuesta innovadora plantea una solución sorprendente: transformar una góndola, la parte de superior de un aerogenerador, en una minicasa autosuficiente.

"En un proyecto de laboratorio What If de la Fundación Holandesa de Diseño, Superuse aplicó la normativa de construcción a una góndola. Al comprobarse que era un escenario válido para su reutilización como minicasa, Blade-Made intervino para facilitar el proceso de conversión de una góndola desmantelada a una minicasa Nestlé", explica el estudio holandés Blade-Made en su página web.

La góndola utilizada en el proyecto fue un modelo V80, donado por la empresa Business in Wind, tras haber operado anteriormente en Gols, Austria. Ya almacenada en los Países Bajos, fue trasladada por la compañía Vlastuin hasta las instalaciones de Woodwave, en Róterdam. Sus dimensiones estándar, de cerca de 10 metros de largo por 4 de ancho, resultaron ser ideales para este tipo de reconversión.

Woodwave, en colaboración con diversos expertos, ejecutó la transformación "basándose en los planos de Superuse". La nueva estructura de acero fue diseñada por IMD Raadgevende Ingenieurs, mientras que las instalaciones técnicas corrieron a cargo de Feenstra. El equipo de Woodwave se encargó de construir a mano todo el interior.

"Todo está preparado para una estancia cómoda y acogedora"

Aunque por fuera sigue pareciendo una góndola, el interior se ha transformado por completo, comenta Superuse: "En el exterior, aún se puede apreciar claramente que la minicasa formó parte de una turbina eólica, pero en el interior todo está preparado para una estancia cómoda y acogedora".

El diseño interior utiliza materiales ligeros y sostenibles como contrachapado claro y fieltro PET reciclado, que mejora la acústica. El espacio incluye una pequeña cocina, baño, sala de estar y un área multifuncional, todo integrado en el volumen original. "El principal reto fue encajar todo dentro de las limitaciones del tamaño fijo de la estructura exterior", señalan fuentes de Blade-Made a Idealista.

También "está equipada con funciones inteligentes como bomba de calor, paneles solares y calentador de agua solar". En concreto, la energía se obtiene de cuatro paneles solares en el techo, suficientes para abastecer tanto la vivienda como una estación de carga para vehículos eléctricos.

Por su parte, el agua caliente se genera con una caldera solar y la temperatura se mantiene con una bomba de calor. Las ventanas de triple acristalamiento y el aislamiento reforzado garantizan eficiencia energética.

"Queríamos demostrar que estas góndolas pueden transformarse en espacios útiles y acogedores, sin necesidad de procesos de construcción complejos ni contaminantes", enfatiza el equipo de Blade-Made.