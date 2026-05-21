La IA está matando las webs y en España hay datos de lo rápido que lo está haciendo: "Ya no es una tecnología experimental"

En torno a la IA hay muchos relatos de época: aumentará la productividad, acabará con puestos de trabajo, transformará la economía... Uno de ellos, menos recordado en medios pero sí muy teorizado, tiene que ver con tus hábitos: la IA está matando el internet tal y como lo conocías, el de las páginas web. Hay múltiples teorías, como la hipótesis del bosque oscuro (digital) o la del internet muerto, que van camino de hacerse realidad, y en España ya hay datos que lo avalan.

La teoría del bosque oscuro ganó fama por ser el nombre de una novela de ciencia ficción del escritor Cixin Liu. Su premisa es sencilla: el universo es un gran bosque oscuro en el que las civilizaciones se esconden las unas de las otras en los matorrales por temor a ser aniquiladas. La traslación a lo digital es igual de sencilla: internet es un espacio dominado por robots e IA y los humanos tenderemos a escondernos más en espacios más privados: frente a las grandes redes como ágoras digitales, resurgen los foros y las comunidades semicerradas en WhatsApp, Telegram, Discord, etc.

La hipótesis del internet muerto es todavía más gráfica, aunque hoy por hoy roce las teorías de la conspiración: internet ya no es un espacio creado por y para humanos. La mayoría del contenido que consumes, según sostienen los impulsores de este planteamiento, ya está siendo generado por IA. Y fundamento hay para creerlo: la mayoría del tráfico en la red de redes ya lo protagonizan máquinas y no personas.

Ahora España ya tiene datos para defender que internet está muriendo. GfK DAM, el medidor oficial de audiencias digitales, ha elaborado un análisis que ha compartido con los principales medios de comunicación del país. De su trabajo se desprende que el ecosistema de herramientas de IA generativa ya tiene 23,9 millones de usuarios únicos en el país. Y ChatGPT lidera el ranking de herramientas más usadas, pero el mercado crece.

De cada 1.000 españoles que usan IA, ni ocho pinchan en los enlaces

Según GfK DAM, el uso de la IA generativa por parte de los internautas españoles ha crecido en 24,5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En términos absolutos, el 58% de la población internauta española utiliza la IA generativa. Esto no quiere decir que con su uso automaticen o agilicen procesos: el auge de estas herramientas se debe principalmente a la aparición de los chatbot como ChatGPT que se han convertido en sólidas alternativas a los buscadores como Google o Bing.

Es decir: los usuarios utilizan ChatGPT para hacer preguntas. Puede ser para hacer una sencilla operación matemática o incluso para preguntar por el tiempo que hará en tu ciudad esta semana: la IA está sustituyendo en la dieta digital de los usuarios a las páginas web que se consultaban hasta ahora y, por supuesto, a los medios de comunicación. También crece el tiempo que los españoles pasan en estas plataformas: el uso promedio ha crecido 44 minutos diarios en un año.

El dato más demoledor para la economía que nació de la creación de contenidos web es el siguiente: según GfK DAM, la tasa de conversión de visitas a webs desde herramientas IA es del 0,73%. Es decir, de cada 1.000 internautas españoles, apenas siete de ellos pincharían en los enlaces que los chatbots ofrecen (a veces) a los usuarios para que amplíen la información o comprueben las respuestas que la IA les da. No hay que olvidar que la IA se entrena scrapeando (recopilando el material a menudo ilícitamente) los contenidos que hay disponibles en abierto. Esos contenidos se alojan en páginas web.

Eso sí, la consultora apunta a un ligerísimo brote verde: ese 0,73% de "tasa de conversión de visitas" ha crecido un 0,05% con respecto a los datos que se vieron en febrero de este año. "Menos del 1% de las consultas realizadas en herramientas de IA terminan derivando en una visita a un medio en línea".

En cuanto a las herramientas más usadas, ChatGPT sigue siendo incontestable: tiene 19 millones de usuarios únicos en España y una cuota de mercado del 79,3%. Pero el sector se fragmenta: la base de usuarios de Grok (de Elon Musk) ha crecido un 1.142% con respecto al año pasado. Claude (Anthropic) aumenta un 391% y Gemini (Google) un 283%. "A pesar del dominio de ChatGPT, nos estamos adentrando en un escenario más fragmentado y de una mayor competencia entre plataformas", advertía la directora de Operaciones de GfK Media, Aida Méndez, en el encuentro con periodistas.

"La IA se ha convertido en una nueva capa de acceso a la información"

El encuentro de GfK DAM, que mide fundamentalmente la audiencia de los medios digitales, recibió el título de El nuevo intermediario, precisamente por situar a la inteligencia artificial como la nueva intermediaria en el consumo de información en internet. Al acto acudieron tanto Aida Méndez como el director de GfK Media, David Sánchez, quien recordó que la IA generativa "ya no es una tecnología experimental o limitada a perfiles muy concretos".

Esta tecnología "se ha convertido en una nueva capa de acceso cotidiano a la información y los contenidos digitales", incidió, lo que implica "un cambio estructural en la forma en que los usuarios navegan por internet y en la forma de consumir contenido informativo".

Eso también conlleva riesgos: los teóricos de la comunicación tienen muy estudiado la labor de gatekeeping que hacen los medios. Es decir, los medios de comunicación son los valedores de filtrar información. La aparición de las redes sociales abrió e incluso democratizó ese gatekeeping. Finalmente, el auge de la IA podría conllevar la delegación de ese trabajo en un oligopolio de empresas estadounidenses. "Los medios entienden que sus contenidos pueden ser consumidos desde las plataformas IA", destacó también Aida Méndez, "con la consecuente problemática de su monetización".

Aunque GfK DAM mide la audiencia de medios de comunicación, también destaca en su reciente análisis que algunas de las páginas que más están sufriendo el auge de la IA son páginas como WikiHow o WordReference, páginas construidas con la colaboración de sus usuarios habituales y especializadas en tutoriales miscelánea o diccionarios. La consultora remarcaba, además, que el uso de la IA crece también en el grupo etario de españoles entre 35 y 44 años: la penetración de la IA en ese estrato ya es del 65%.