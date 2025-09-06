Da a luz el día del examen, cree que tendrá que ir a la repesca pero de repente aparecen los profesores en el hospital

En Italia se produjo, a finales de agosto un caso tan surrealista como ejemplar. Para poner en contexto hay que retroceder hasta el 26 de agosto, día en el que Laura Laganga Senzio, una treintañera embarazada de 36 semanas, se encontraba ingresada en el Hospital San Marco de Catania, en Sicilia.

El motivo del ingreso hospitalario era, lógicamente, su inminente parto. Sin embargo, y aunque todos sus esfuerzos y preocupaciones giraban en torno al hijo que iba a dar a luz, había otro asunto que la tenía un tanto desanimada: el examen de admisión a la universidad. Y es que, el 27 de agosto -al día siguiente- estaba fechada la convocatoria para presentarse al examen, algo que por motivos obvios, Laura había descartado.

Pues bien, todo transcurría según lo previsto y el 26 de agosto dio a luz. Todo había salido bien y la mujer se centraba ahora en su recién nacido y en recuperarse. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que no se imaginaba.

A los dos días de dar a luz, Laura recibió una visita inesperada en el hospital. Según explica, el ginecólogo entró a la habitación en lo que la mujer pensaba que iba a ser una revisión o que le iba a informar sobre su estado de salud. Pero nada de eso, entró para comunicarle que podía presentarse dos días después al examen oral, el último que le quedaba por hacer y aprobar.

Esta noticia sorprendió enormemente a la chica, que rompió a llorar ante lo que su médico le estaba diciendo. De esta forma, y aún estando en el hospital, Laura entró el 29 de agosto al consultorio del médico y ahí se presentaron varios profesores encargados de administrar los exámenes.

Y sin mayor problema, la joven respondió a las preguntas y completó el examen oral. "Se me saltaron las lágrimas. Le dimos un sentido real a lo que significa aplicar la igualdad de género. SI no hubiera podido presentarse al examen, la candidata se habría perdido esta sesión, y eso habría sido injusto", aseguró el jefe del departamento de ginecología del hospital.

Todo esto fue posible gracias al rector de la UKE (la universidad en la que estaba matriculada la joven), Paolo Scollo, que dio luz verde para que los examinadores pudieran ir al hospital y examinar a la mujer.