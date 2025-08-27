El conductor del bus sigue las instrucciones de la navegación y termina rescatado por el dueño del bosque

Seguir al pie de la letra las indicaciones del navegador o GPS cuando se viaja en cualquier tipo de vehículo, en ocasiones puede no salir bien. Si no, que se lo pregunten al conductor de un automóvil en Alemania, mientras cubría el trayecto entre Múnich y Mühldorf.

Y es que, debido a unas obras que se realizaron en una caseta cercana a un campo, ningún tren ni autobús puede pasar por la zona. Pero al no aparecer indicado en el navegador debido a que no estaría actualizado o simplemente se trataba de algo puntual, el conductor siguió el camino que le marcaba su dispositivo, de forma errónea.

Hasta que se quedó atrapado en un bosque, al lado de la caseta. A todos estos condicionantes hay que añadirle que el conductor tiene una edad de 73 años, tal y como explicó la policía, algo que, sin duda, habría agravado la situación.

La policía señaló que el conductor se habría pasado la salida de la autopista hacia Passau mientras conducía sin equipaje, y el problema se habría producido cuando su sistema de navegación lo guio por un camino cerca de la localidad de Dorfen. Fue en ese momento cuando se desorientó y quedó atrapado en una zona boscosa con su automóvil.

Por suerte, pudo contactar con la policía, a la que le comunicó que lo único cercano que había de su posición era una pequeña casa. Finalmente, pudo sacar el vehículo del bosque donde quedó atrapado y recuperarlo.

Por otro lado, en cuanto a los daños ocasionados, la policía fijó los daños de los cultivos y los árboles del bosque en 1.500 euros, además de los importantes daños que sufrió el automóvil, que resultó gravemente dañado, con varios arañazos y una ventana rota como consecuencia del impacto y el trayecto. Afortunadamente, el hombre salió ileso del accidente.