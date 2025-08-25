El motivo por el que preguntar "¿cómo te fue en el cole?" a niños y niñas tal vez no sea la mejor de las ideas

Agosto está llegado a su fin, lo que significa que se acerca la vuelta a las aulas. Una época en la que los padres enfrentan diversas situaciones con sus hijos que pueden resultar incómodas e incluso preocupantes. Una de ellas es cuando los progenitores preguntan al menor cómo ha ido el cole y este responde con un escueto "bien", sembrando la inquietud de que algo malo le haya podido pasar.

Sin embargo, Anni Nielsen, jefa de programas de investigación y desarrollo de filosofía en las escuelas de la Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), asegura a Dr.dk que el problema no está en el niño, sino en la pregunta. "A veces puede resultar difícil porque los adultos hacen preguntas demasiado abiertas, preguntas a las que el niño no consigue saber realmente qué es lo que se quiere responder", explica.

Por eso, su consejo es hacer preguntas concretas y específicas. En lugar de "¿cómo te fue hoy?", propone alternativas como "¿qué comiste hoy en el almuerzo?" o "¿jugaste con Thomas?". También sugiere preguntas más abstractas, pero enfocadas, como "¿pasó algo divertido hoy en el colegio?". También otras más profundas como "¿qué fue lo más difícil del día?" o ¿qué te gustaría aprender que aún no sabes?", sugiere el portal Educo.

Para Nielsen, la clave está en que los niños sientan que no hay respuestas incorrectas: "Es extraño que no puedas responder incorrectamente". Esta filosofía se enseña en el país a docentes, pedagogos y adultos que trabajan con menores, con el objetivo de fomentar conversaciones más profundas y significativas.

Un ejemplo exitoso de esta técnica se encuentra en la clase de necesidades especiales de Risingskolen, en Odense. La profesora Majbritt Svane Sørensen destaca los beneficios: "Dicen que es muy grato no poder responder incorrectamente. Y es muy grato que los escuchemos, tanto nosotros como sus compañeros".

Otras posibles preguntas para mantener una buena conversación con niños

Más allá del colegio, existen otras pregutnas estimulantes que pueden abrir la puerta a conversaciones más profundas, divertidas y significativas. Educo destaca cinco cuestiones que pueden marcar la diferencia:

"¿Qué estás aprendiendo que crees que te servirá en el futuro?". Esta pregunta les invita a pensar en su crecimiento y en cómo lo que aprenden hoy puede ayudarles mañana. Les motiva a valorar el conocimiento y a disfrutar más del proceso.

Esta pregunta les invita a pensar en su crecimiento y en cómo lo que aprenden hoy puede ayudarles mañana. Les motiva a valorar el conocimiento y a disfrutar más del proceso. "¿Qué sabes hacer que podrías enseñar a alguien?" . Les ayuda a reconocer sus talentos y fortalezas, reforzando su autoestima. Además, les enseña que compartir lo que saben es valioso.

. Les ayuda a reconocer sus talentos y fortalezas, reforzando su autoestima. Además, les enseña que compartir lo que saben es valioso. "¿Cuál de tus amigos crees que me caería mejor y por qué?" . Así puedes conocer mejor su entorno social y fomentar que reflexionen sobre sus relaciones.

. Así puedes conocer mejor su entorno social y fomentar que reflexionen sobre sus relaciones. "¿Qué actividad te hace más feliz?" . Les anima a identificar lo que les da alegría y a seguir cultivando esas pasiones con tu apoyo.

. Les anima a identificar lo que les da alegría y a seguir cultivando esas pasiones con tu apoyo. "Si pudieras inventar una regla para todos, ¿cuál sería?". Les hace pensar en la importancia de las normas y cómo pueden contribuir a mejorar el mundo.