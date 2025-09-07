En un país muy alejado de España se ponen  muy serios con saltarse las oraciones de los viernes

Un imán explica el proceso de la oración a una persona en la Mezquita de Cristal en Kuala Terengganu, en Terengganu, Malasia.

El Gobierno del Estado malasio de Terengganu ha advertido a los hombres musulmanes de este lugar que falten al rezo de los viernes que se enfrentarán a medidas legales, incluso si sólo lo hacen una vez sin una razón que se considere válida.

El presidente del Comité de Información, Da'wah y Aplicación de la Sharia de este Estado, Muhammad Khalil Abdul Hadi, afirmó que esta medida está en consonancia con la enmienda de la Ley Penal de la Sharia (Takzir), de 2016, que entró en vigor tras ser promulgada hace varios años, según la publicación local Metro.

Según ha recordado Khalil Abdul Hadi, antes de esta enmienda, sólo aquellos que faltaban a la oración del viernes tres veces consecutivas podían ser sancionados por las autoridades religiosas. Y ha añadido que, tras aprobarse estaenmienda, incluso una sola falta ya es motivo para que el individuo en cuestión sea sancionado de acuerdo con la legislación establecida.

"Esta advertencia es importante porque la oración del viernes no es solo una práctica religiosa, sino también un símbolo de la obediencia de los musulmanes. Por lo tanto, la sanción solo se aplicará como último recurso si la advertencia no es atendida por las personas que incumplen esta obligación", recalcó el presidente del Estado.

Según este presidente del Comité de Información, aquellos a quienes se les impute la infracción podrán ser sancionados con una multa máxima de 3000 RM (unos 610 euros), una pena de prisión de hasta dos años o ambas cosas.

También afirmó que la colocación de carteles de advertencia en los patios de las mezquitas de todo el país tiene como objetivo dar una advertencia clara sobre la obligación de cumplir con la oración del viernes. Esta advertencia también tiene como objetivo concienciar a la población sobre la ley vigente en Terengganu, afirmó este mandatario.