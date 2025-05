En Reino Unido ya explican a sus ciudadanos cómo evitar molestar a los manifestantes españoles contra el turismo

Andres Gutierrez/Anadolu via Getty Images

La población canaria lleva meses -por no decir años- en armas contra la llegada masiva de turistas a sus ciudades que, en muchos casos llegan para quedarse. Y eso no supondría un problema mayor si no fuera porque en un alto porcentaje, gran parte de ellos compran numerosas propiedades que lo que provocan es el encarecimiento de la vivienda en casi todas las islas.

Esta adulteración del mercado inmobiliario supone cada vez un mayor problema para la población local, que en las numerosas manifestaciones convocadas en los últimos meses han denunciado que las islas se encuentra "en venta" y son los turistas, en gran parte, británicos, los que especulan con la vivienda y encarecen la vida para todos los ciudadanos locales.

Pero la queja no es solo por la compra de viviendas, sino por el turismo en sí, ya que las llegadas masivas que van en incremento cada año, provocan en muchos casos problemas de convivencia entre visitantes y residentes, que se ven cada vez más desplazados en sus propias islas.

En este tenso contexto, este domingo 18 de mayo, se producirán nuevas manifestaciones en casi todas las islas, donde los ciudadanos canarios exigirán mejoras en el suministro del agua y el alojamiento. Y es que, según denuncian que los británicos se han adueñado de gran parte de los recursos de sus localidades. Esto se puede comprobar con los datos oficiales, en los que se apunta que el pasado año hubo un total de 2,8 millones de llegadas de británicos solo en la isla de Lanzarote.

Por ello, desde Reino Unido aconsejan a sus ciudadanos cómo actuar de una manera menos dañina para los residentes y molestar en menor medida a los canarios. Tal y como recoge el medio Express citando a Seamus McCauley, director de relaciones públicas de Holiday Extras, el principal descontento de los isleños se basa en tres razones: el uso excesivo de agua por parte de los turistas, la falta de viviendas a precios asequibles y las grandes dificultades para generar ingresos turísticos en la economía local.

Así, explicó que "los visitantes que se alojan en alojamientos locales, comen en restaurantes locales, ahorran agua y se esfuerzan por vivir como residentes locales pueden ayudar a reducir su impacto". Y esto, asegura McCauley, sí que interesa a los residentes locales, ya que son prácticas menos dañinas para su economía y naturaleza.

Por otro lado, dio otro consejo a los turistas, y es que acudan a las islas en la medida de lo posible, fuera de temporada alta, ya que esto permitirá "aliviar la presión sobre los recursos locales y la buena voluntad".

Sin embargo, y de acuerdo con lo que afirma el alto cargo de Holiday Extras, las manifestaciones que se han sucedido en los últimos meses no redujeron en gran medida la llegada de visitantes extranjeros, aunque explica que las continuas quejas de los residentes canarios podría provocar que los ciudadanos británicos cambien de destino este año.

"Las protestas anteriores han sido ruidosas, disruptivas y deliberadamente dirigidas a afectar los servicios utilizados por los turistas", aseguró McCauley. Por otro lado, afirma que "es inevitable que los visitantes durante períodos de protestas se enfrenten a algún nivel de perturbación".

Con estas pequeñas recomendaciones, el directivo espera ayudar a que la convivencia entre residentes y turistas mejore y que el nivel de enfado de los ciudadanos locales debido a la masificación turística disminuya.

