Kike Román, jubilado desde los 61 años: "Me tuve que jubilar con un 26% de penalización en mi pensión"

Aunque llegar a la jubilación es una buena noticia de por sí, a veces, llega con otras no tan buenas. Es el caso de Kike Román, un jubilado miembro del comité Asjubi40 que, en declaraciones al diario El Periódico, ha relatado su mala experiencia.

"Tengo casi 44 años cotizados, más de los exigidos en el momento en que me jubilé", relata. No obstante, su subvención quedó marcada por una penalización que "no desaparecerá con el tiempo". Su momento llegó a los 61, cuando, "me tuve que jubilar con un 26% de penalización en mi pensión, después de haber cotizado muchos más años de los exigidos", crítica.

Tal y como reza la publicación, el sistema permite adelantar la jubilación en determinados supuestos, pero aplica coeficientes reductores que rebajan la cuantía mensual de por vida. No se trata de una penalización temporal hasta alcanzar la edad legal ordinaria, sino de un recorte que acompaña al pensionista durante toda su jubilación.

Román, en sus declaraciones recogidas por el medio de comunicación, pone sobre la mesa una comparación habitual entre los afectados. "¿Por qué la policía local, los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza se pueden jubilar a los 60 años, incluso algunos a los 59, con 35 años cotizados y cobrando el 100%?", se pregunta. Pero quiere aclarar que no cuestiona sus derechos: "Afortunados ellos, claro, por supuesto".

Una reclamación no solo económica, sino de igualdad

Según la información consultada por El Periódico, Asjubi40 agrupa a jubilados anticipados con 40 años o más cotizados que denuncian la penalización permanente de sus pensiones pese a haber superado ampliamente los requisitos para acceder al 100%. La asociación lleva casi una década reclamando la eliminación de los coeficientes reductores en estos casos. Para ello, apelan al principio de contributividad.

"¿Hay equidad, señores del Gobierno? ¿Tienen respuesta para esta pregunta?", cuestiona el protagonista. La reivindicación también se ha trasladado al ámbito europeo: la asociación ha mantenido contactos con eurodiputados y ha presentado quejas ante instituciones comunitarias. Pero por el momento, haber trabajado y cotizado durante más de cuatro décadas no garantiza evitar un recorte permanente en la jubilación.