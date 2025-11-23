Sergio Sánchez, asesor fiscal, sobre la jubilación anticipada: "A partir de esa edad, me interesa la segunda opción"

Tras una larga vida laboral, cobrar una pensión parece un sueño. Tal y como informa el diario El Español, hay dos modalidades, las contributivas y las no contributivas. Para poder optar a las primeras, hay que haber cumplido la edad legal de retiro. En 2025, 65 años con 38 años y 3 meses cotizados, o 66 años y 8 meses si no se alcanza ese tiempo.

Todo este tema se ha comentado en las últimas semanas en la red social X (antes Twitter). Uno de sus usuarios ha querido comentar su propia historia en este ámbito: tiene en mente jubilarse a los 63 años y que ahora está cobrando por subsidio para mayores de 52 años, por tener una vida laboral de 42.

"La jubilación anticipada te penaliza", asegura el internauta. Y, para demostrarlo, le pone su propio ejemplo de vida. "Si a ti de pensión, si te jubilas los 63 años, te quedan 1.000 euros, y cobrando el subsidio, estás cobrando 400, estás cotizando por 1.650 euros. De los 63 a los 65 años, estarías cobrando 12.000 euros, por dos años, 24.000 euros", explica.

Además, asegura que "si cobras el subsidio, estás cobrando 600 euros menos, pero estás cotizando". "Vamos a suponer que jubilándote a los 65, y cobrando el subsidio, cobres 1.200 euros. Cobro de más 200, pero empiezo a cobrarlos 2 años más tarde. Al año serían 2.400 euros", relata. Por lo tanto, y según sus cálculos,"para recuperar los 24.000 euros que he cobrado de más, serían 10 años. A partir de esa edad, me interesa la segunda opción".

Tal y como recuerda el medio de comunicación, cualquier persona que desee jubilarse antes de tiempo, debe saber que la Seguridad Social le va a aplicar lo que se conoce como coeficientes reductores. Y se aplicarán "para siempre". De este modo, dicho importe se reducirá atendiendo tanto al número de meses (hasta 24, en el caso de jubilación anticipada voluntaria, y hasta 48, en involuntaria) como al número de años cotizados.

El digital pone un ejemplo claro: si una persona que tenga menos de 38 años y seis meses cotizado decide adelantar su jubilación de manera voluntaria dos años antes de la edad legal, su pensión se reducirá un 21%. Aun así, cuanto más se acerque la persona a la edad legal, menor será la penalización.