El Gobierno responde a las amenazas de embargo de Trump y avisa de que cuenta con los recursos para "contener posibles impactos"

El Gobierno ha respondido a las amenazas de ruptura comercial por parte de Donald Trump. El presidente de EEUU ha adelantado su intención de cortar todas las relaciones con España por el veto a usar las bases de Morón y Rota, una advertencia que Moncloa no ha dudado en replicar exigiendo respeto.

Fuentes de Moncloa han adelantado, como primera reacción del Ejecutivo, que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" ante una potencial ruptura por parte de EEUU. Igualmente, se contempla un plan para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro".

"Si la administración norteamericana quiere revisar las relaciones comerciales deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan las fuentes gubernamentales.

Este último elemento, la necesidad de recurrir a los pactos entre la UE y EEUU es clave, porque pese a la amenaza de Trump, Washington no puede romper ni modificar directamente nada en relación con España, puesto que sus acuerdos se inscriben en las negociaciones con Bruselas.

El 'anuncio' de Donald Trump ha llegado este martes en la Casa Blanca, donde ha adelantado su deseo de romper relaciones e incluso ha dejado caer la opción de imponer un "embargo". "No quiero que tengamos nada que ver con España.[...] España no tiene nada que nosotros necesitemos".

La de este martes no es precisamente la primera ofensa verbal del magnate republicano contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La negativa de este de llegar al 5% de PIB en Defensa generó numerosas reacciones en contra meses atrás, en los que ha llegado a amenazar con imponer aranceles muy severos y a promover la expulsión de España de la OTAN. Cuestiones ambas que escapan a la autoridad y a la competencia del mandatario norteamericano, por cierto.

En cada una de ellas, Moncloa ha reaccionado de forma similar; primero con un mensaje de tranquilidad continuado por respuestas más directas tanto de Sánchez como de sus ministros.