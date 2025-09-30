La AEMET activa la alerta roja para Ibiza y Formentera

Vista general de las calles anegadas en Ibiza debido a las intensas lluvias caídas este martes, que han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) ha activado la alerta roja en las islas de Formentera y Ibiza ante una previsión de lluvias por encima de los 180 mm en doce horas, que podría provocar inundaciones y crecidas repentinas de cauces.

El aviso está vigente, como mínimo, hasta las 16.00h. de este martes. Los residentes en Ibiza han recibido un mensaje de ES-Alert advirtiendo de la situación y pidiendo que se eviten desplazamientos, al igual que recomienda no acercarse a "torrentes, rieras o zonas inundables".

Por su parte, el Consell de Ibiza ha informado que la carretera E-10, el primer cinturón de ronda de Ibiza, se encuentra cortada al tráfico, así como varios accesos de entrada y salida a la ciudad. Actualmente, también permanecen cerradas las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària, y ha quedado nuevamente cerrada al tráfico la rotonda de Jesús a causa de las inundaciones, además de la interrupción del transporte público.

La Conselleria de Educación del Govern ha suspendido las clases previstas para este martes por la tarde en los centros educativos ante la previsión de intensas lluvias.

Esta noche, parte de Baleares ha tenido capítulos de intensa lluvia. Sobre todo la isla de Ibiza, con acumulados de entre 50 y 60 litros por metro cuadrado y con algún registro puntual que ha alcanzado los 105 litros por metro cuadrado. Esta situación ha dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla y el desalojo preventivo y cierre de un colegio en Sant Antoni, aunque sin incidencias graves, según han informado desde diversas instituciones de la pitiusa mayor.

En la ciudad de Ibiza, se ha registrado el desplazamiento de tierra y piedras en Dalt Vila así como calles inundadas y con acumulación de tierra en el núcleo urbano, ha informado el Consistorio de Vila.

En Sant Josep se han registrado inundaciones en vías públicas y en algunos garajes y plantas bajas de viviendas, cortes de luz puntuales en distintas zonas, elementos peligrosos en la calzada, así como algunas incidencias con vehículos. En Santa Eulària ha entrado agua en el Centro Cultural de Jesús.

La Aemet ha registrado esta pasada noche 74 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 66 en Sant Antoni, 54 en la ciudad de Ibiza, 23 l/m² en Sant Joan y 9 l/m² en Formentera.

Previsión para los próximos días en España

A partir del miércoles, el tiempo será más estable, y aunque todavía pueden formarse chubascos y tormentas dispersas en puntos del área mediterránea —especialmente en el este y sureste peninsular, Ibiza y Formentera—, su intensidad será menor que la de los últimos días.

En el resto del país predominará un tiempo estable, con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, propias de la época o incluso algo más altas, sobre todo en las horas diurnas, como en el bajo Guadalquivir, dónde se podrían superar los 30 grados.

Para el jueves y viernes persistirá un ambiente estable, con nubes y algunas precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo y Baleares, algo más intensas en Cataluña. Las temperaturas seguirán subiendo el jueves, especialmente en el Cantábrico, y aunque el viernes bajarán algo en esa zona, seguirán altas para la época en muchas áreas, con valores de 32 a 34 grados en el oeste de Andalucía.

De cara al fin de semana, un frente podría rozar el extremo norte peninsular el domingo, dejando allí algunas lluvias y un descenso térmico; En el resto del país continuará el tiempo estable y templado, con temperaturas suaves o incluso altas en el sur, donde de nuevo se podrían superar los 32-34 grados.