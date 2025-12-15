Moñeco, delulu o quereseres: las palabras que nos gustaría que entraran en el diccionario de la RAE

Un año más, la RAE sigue intentando reflejar los cambios en la lengua ya sea por el impacto de las redes, la incorporación de anglicismos o para identificar nuevas realidades.

Este lunes, el director de la institución, Santiago Muñoz Machado, ha presentado las nuevas actualizaciones de la versión digital del diccionario, entre las que están milenial, turismofobia o loguearse.

Cuando se publique la nueva edición física del diccionario de la RAE, previsiblemente en noviembre de 2026, habrá más de 4.000 nuevas acepciones o modificaciones. Por eso, desde la redacción de El HuffPost hemos querido hacer nuestras propuestas con las palabras que nos gustaría ver en sus páginas.

Busiana

Recibimiento organizado por parte de aficionados de un equipo de fútbol al autobús que transporte a los jugadores del primer equipo a su estadio ante un evento importante. Tradición popularizada por los aficionados del Real Madrid C.F. Juan de Codina

Carpesán o carpesano

Forma de llamar a un archivador de anillas o carpeta grande para guardar papeles y documentos. Ninguna está incluida en el diccionario y ambas hacen que mi mente viaje inmediatamente a los años de colegio. Elena Santos

Charca

Nueva acepción: dícese de personas un poco básicas y tendentes a la poca personalidad que disfrutan de ello y no sienten remordimientos. Nace en X y tiene su origen en la charca o ciénaga del ogro Shrek. Ejemplo: "Qué maravilla poder pasar la tarde en La Vaguada, comer en Ginos y llegar a casa para poder ver un capítulo de La que se avecina". Álvaro Palazón

Delulu

Popularizada por la generación Z, es la abreviación del inglés delusional y define el optimismo más delirante de aferrarse a cualquier cosa o fantasear con cosas imposibles. Estar delulu es básicamente creer que casi por arte de magia puedes conseguir lo que te propongas. A pesar de que no está aceptada por la RAE, la Fundéu sí ha reconocido su existencia. Uxía Prieto

Eurodrama

Dícese del suceso infortunado que vive un seguidor de Eurovisión (también conocido como eurofán) cuando se produce algún acontecimiento o suceso en contra de su país en el festival o en el conjunto del concurso. Especialmente, todo lo relativo en este 2025 a las polémicas por la participación de Israel y la consecuente salida de España del certamen por primera vez en más de sesenta años. Javier Escartín

Maloserá (o malo será)

Maloserá que nadie entienda a un buen gallego cuando suelta, convencido como solo un gallego puede estar convencido, es decir, no estándolo, eso de maloserá. El sentido, claro, es el opuesto al que deja entrever su literalidad. Cuando un gallego dice eso de maloserá no vaticina que algo malo va a pasar, sino todo lo contrario; es decir, ante la perspectiva de algo malo, pues algo bueno pasará que lo impida, acaso que neutralice el daño. Otro ejemplo. Alguien dice: "El mundo se aproxima al cataclismo de manera inevitable, ya sea por una catástrofe ambiental, nuclear o por el simple cariz grisáceo, triste, mohíno y de profunda soledad que inunda sin remedio aparente las relaciones entre humanos de diferente ideología". El gallego responde, como sin prestar atención: "Bueno, oh, maloserá". Héctor Juanatey

Mazo

Aunque la palabra sí está recogida en la Real Academia Española como sustantivo —por ejemplo, mazo de cartas— o como verbo —mazar o macear—, lo cierto es que la clásica expresión madrileña y castiza que sustituye tanto a “muy” como a “mucho” sigue sin aparecer en el diccionario de la lengua. Y molaría mazo, tronco. Diego Alonso Peña

Moñeco

Término popular y coloquial referente a quedarse "muerto" o inerte. También sirve para hacer alusión a una persona que queda sorprendida por algo: "Me quedé moñeco cuando vi el espectáculo". Daniel Pueblas

Papafrita

Reconocida en el diccionario de americanismos pero no en la RAE. Persona tonta, ingenua o poco perspicaz. Muy usado en Andalucía, sobre todo en Cádiz, para alguien que es tonto, ingenuo, vago, poco espabilado o que pierde el tiempo, a veces con un tono cariñoso o humorístico, pero mejor que no te lo digan por si las dudas. Carmen Rengel

Periqueo

La RAE recoge el verbo 'periquear' con la desfasada definición de "Dicho de una mujer: Disfrutar de excesiva libertad", pero a la palabra periqueo se le ha adjudicado otro significado, más divertido. Periqueo se utiliza como sinónimo de ligoteo entre algunos Gen X. Ejemplo: "Anoche fui a un concierto y había un periqueo guapo". Mila Fernández

Placenta

Entendida como esa persona, generalmente mujer, que es muy básica, sigue los cánones normativos y tiene pocas reflexiones profundas. Su personalidad suele ser simple y de baja calidad. Poco que aportar a la sociedad. Es un término que empezó a utilizar Junior Healy y debería estar incluida porque el uso hace a la norma y cada vez más gente y en más ocasiones se usa. Aurora Pascual

Quereseres

Cosas que hacer, obligaciones, tareas. Tener muchos quereseres es estar muy ocupado y tener muchas cosas pendientes. Otra perla que nos ha dado internet para la cultura popular. Guillermo Álvarez

Riquiño

Palabra mágica en Galicia y fuera de ella. Va mucho más allá de decir de alguien que es guapo. Quien recibe semejante adjetivo cuenta con gracia, dulzura, amabilidad y la mejor de las connotaciones positivas. Ojalá contar con ella en nuestro rico diccionario: pocos términos más bonitos encontraremos fuera de él que riquiño. Y lo dice una madrileña. Que conste en acta.

Anexo: cabe precisar que en la locura del amor/ligoteo, recibir esta palabra como cualidad puede implicar que, amig@, te quedas en la friendzone. Laura Riestra

Saborío

Palabra coloquial típica de Andalucía para referirse a una persona que no tiene sentido del humor o gracia. Ejemplo: "Vaya tío más saborío". Rafael Gómez

Señoro

Aunque ya está "machirulo", la forma más sofisticada y deliberada del machismo estructural, también tendría que incluirse en la RAE. Los 'señoros' no son más que hombres que miran con desdén a las mujeres y que, desde los privilegios patriarcales, reniegan de cualquier idea feminista (o a favor de los derechos LGTBIQ+). Además suelen tener una actitud paternalista y dar por sentado que su opinión, creación o pensamiento son superiores a los de cualquier mujer por el hecho de ser hombre. Marina Prats