Juan del Val dice de qué lado político cree que es Pablo Motos: "Era como un poco niño mimado de una corriente ideológica"

El escritor Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 gracias a su libro Vera, una historia de amor, ha hablado abiertamente sobre la actualidad con el humorista Juan Carlos Ortega en el programa Transmite la SER, en las que también ha deslizado a quién cree que ha votado en las elecciones el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos.

Lo primero que ha dejado claro es que cuando está colaborando en el programa junto a Motos no interpreta a ningún personaje, pero "lo que pasa es que luego lo que se transmite después no me siento muy identificado, pero si me sigues más o menos, sí ves que voy hacia cualquier lado que tenga que ver con criticar el poder".

Ortega deslizaba que habría que dejar claro que no es necesario ser de derechas "para criticar a Sánchez" y el escritor añadía que "si tienes algún tipo de compromiso con la izquierda, deberías criticarle fuertemente". Para Del Val, todos son víctimas de la "simplificación" de todos los mensajes.

Ser de izquierdas no es decir, es actitud

Juan del Val ha dejado claro en la Cadena SER que él se considera de izquierdas y que este concepto no se trata de decir "soy de izquierdas", sino que lo primero es la actitud. "Es como el feminismo, no es una actitud, no es decir que eres feminista, eso no vale para nada", ha añadido.

"A mí me parece que tiene algo que ver precisamente con eso, crítico con el poder, ser incómodo, molestar a la gente que manda, esto me parece que tiene algo que ver con un compromiso de izquierda", ha comentado.

¿De qué lado de la política considera a Pablo Motos?

Al humorista Ortega le ha sorprendido a quién ha votado siempre Pablo Motos: "Hay una cosa que mucha gente no sabe y yo me quedé flipando, y es que Pablo Motos es una persona que siempre ha votado a la izquierda, la gente flipa con esto".

Del Val, por su parte, ha reaccionado recordando que Motos estuvo trabajando un tiempo en la SER. "Él lo define así, como un poco un niño mimado de una corriente ideológica", ha afirmado.

"Creo que ser de izquierdas tampoco es mejor que ser de derechas, hay personas que son conservadoras y personas que son progresistas, está tremendamente pervertido en los últimos años, pero efectivamente hay gente que es más conservadora que prefiere que las cosas no se muevan demasiado", ha argumentado.

Ha confesado haber conocido pocas personas "menos conservadoras que yo, no soy nada conservador en nada en la vida". Por estas razones que ha expuesto es que ha afirmado que "me considero de izquierdas, como yo creo que lo es Pablo".

"Otra cosa es cuando alguien identifica ser de izquierdas con votar de manera ciega y apoyar de manera ciega a un partido que dice que es de izquierdas, haga lo que haga, a mí esto me parece muy pobre intelectualmente", ha rematado.