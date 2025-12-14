Un país de la OTAN se cansa de esperar y decide construir algo en la frontera rusa: "Defensa multicapa"

Soldados británicos entrenando en Vuosaanka, cerca de Kajaani, en Finlandia, durante un gran ejercicio en la frontera de la OTAN con Rusia

En silencio y sin grandes anuncios públicos, Estonia ha empezado a materializar una de las piezas clave de su estrategia defensiva frente a Rusia. El país báltico ha iniciado la instalación de los primeros búnkeres de hormigón en su frontera sureste, un paso simbólico y práctico dentro de la llamada Línea de Defensa del Báltico, el proyecto conjunto acordado con Letonia y Lituania para reforzar el flanco oriental de la Unión Europea y de la OTAN.

Según ha explicado el Centro Estonio para Inversiones en Defensa a Defense News, esta primera fase contempla la colocación inicial de siete búnkeres, con la previsión de alcanzar un total de 28 estructuras enterradas antes de que finalice el año. Se trata solo del arranque de una red mucho mayor, compuesta por unos 600 búnkeres, concebida para frenar o ralentizar una hipotética incursión militar rusa.

Las instalaciones se están desplegando principalmente en el municipio de Setomaa y otras zonas del sureste del país. De los 28 búnkeres previstos en esta fase piloto, 27 se ubican en terrenos públicos y solo uno en una parcela privada. Cada uno tiene unos 35 metros cuadrados y está diseñado para resistir impactos de artillería de hasta 152 milímetros, integrándose en un sistema defensivo escalonado que también incluye zanjas antitanque y obstáculos físicos.

El proyecto, sin embargo, ha sufrido retrasos. El calendario inicial preveía que estos trabajos comenzaran hace aproximadamente un año, pero los problemas en los procesos de contratación obligaron a replantear la estrategia. “Como esas empresas no sabían… si el terreno era pantanoso, si había algún tipo de terreno forestal, cómo era el acceso, ofrecieron ofertas muy caras”, reconoció Krismar Rosin, responsable de prensa del organismo de inversiones en defensa. La confidencialidad de las ubicaciones exactas, considerada esencial por motivos de seguridad, dificultó que las constructoras calcularan costes realistas.

Para desbloquear la situación, las autoridades redujeron el alcance inicial del programa y facilitaron información aproximada a los licitadores, con el objetivo de obtener precios más ajustados y extraer lecciones antes de lanzar la licitación del resto de búnkeres, prevista para finales de año.

A estas dificultades se suma la complejidad administrativa. El despliegue requiere coordinar a las Fuerzas de Defensa de Estonia, la Policía y Guardia Fronteriza, los municipios y propietarios de terrenos, además de cumplir estrictamente la legislación ambiental y de seguridad vigente. “Lo estamos construyendo en tiempos de paz, lo que significa que tenemos que cumplir con la ley en tiempos de paz”, subrayó Rosin, en contraste con los escenarios de conflicto donde las obras militares se ejecutan con mucha mayor rapidez.

Pese a todo, Estonia avanza más rápido que sus vecinos bálticos en la ejecución física del proyecto. Con un presupuesto de unos 60 millones de euros, inferior al de Letonia y Lituania debido a su menor frontera terrestre y a la presencia de barreras naturales como el lago Peipus y zonas pantanosas, el país confía en que estas fortificaciones refuercen su capacidad disuasoria en un contexto de creciente tensión regional.