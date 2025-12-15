Un hombre coge el móvil a su novia, se pasa 25.000 euros a su cuenta y le envía un mensaje de ruptura: la policía llama a la puerta

Una forma de despedirse nada común. En la provincia italiana de Reggio Emilia, un hombre le cogió el móvil en mitad de la noche a su hasta entonces novia para acceder a su cuenta bancaria, pasarse 25.000 euros y seguidamente enviarle un mensaje de ruptura de la relación sentimental.

El reconocimiento facial posibilitó que el novio, de 20 años, pudiera entrar en la banca online de su pareja para quedarse con la mencionada cantidad antes de abandonar la casa en la que ambos residían.

Tal y como informa el medio de comunicación italiano Il Resto del Carlino, el joven era de origen norteafricano y, en su mensaje de despedida, le dio a entender a su novia que tenía intención de regresar a su país.

El novio tenía bastante estudiado los movimientos a realizar en el servicio de banca online de su novia. Buena prueba de ello es que lo primero que hizo fue incrementar los límites máximos de retirada de dinero.

Tras esa acción, el varón de 20 años efectuó dos transferencias bancarias instantáneas con destino a su cuenta: una de 20.000 euros y otra de 5.000 euros (haciendo el mencionado total de 25.000 euros).

Unas horas después de lo ocurrido, la mujer accedió a su cuenta bancaria para comprobar el saldo y descubrió que el novio, que acababa de romper con ella, se había traspasado 25.000 euros que eran de su propiedad.

Denuncia por robo agravado y orden de embargo

Ante esa situación, la joven acudió a la policía para denunciar a quien hasta la noche anterior había sido su pareja. Los agentes, tras recabar las pruebas pertinentes, obtuvieron una orden de embargo por parte de la Fiscalía de Reggio Emilia que permitió bloquear la cantidad sustraída.

En estos momentos, el joven de 20 años se encuentra denunciado por haber cometido robo agravado y la investigación sigue su curso para decidir a qué cargos se enfrentará.