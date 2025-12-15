Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy lunes 15 de diciembre

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 que cuenta con un bote de 59.500.000 euros: 08, 14, 25, 27, 31 y 36, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3848537, agraciado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 08, 14, 25, 27, 31 y 36

Número complementario: 39

Reintegro: 1

El Joker: 3848537

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Primitiva de España todos los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:30 h conjuntamente con el sorteo de El Joker. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Durante 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Durante el sorteo, además de la combinación ganadora, también se extrae una bola extra como número complementario y otra para el reintegro, siendo ambas números entre el 0 y el 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si quieres aumentar las probabilidades de ser millonario, puedes participar en el sorteo de El Joker, que se celebra conjuntamente con el de La Primitiva. Si aciertas las 7 cifras ganarás un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.