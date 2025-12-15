Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reivindicación de Sonia desde el público en 'La Revuelta' se lleva un aplauso unánime: de importante escucha
La reivindicación de Sonia desde el público en 'La Revuelta' se lleva un aplauso unánime: de importante escucha

"Se ha demostrado que hablar de manera responsable SÍ previene el suicidio", afirma.

Sonia Ruiz, joven del público, con una pancarta reivindicativa en 'La Revuelta'
Sonia Ruiz, joven del público, con una pancarta reivindicativa en 'La Revuelta'

El arranque de La Revuelta, programa nocturno de TVE presentado por el humorista David Broncano, ha sido más especial que nunca este lunes después de la reivindicación que ha hecho Sonia Ruiz desde el público sobre el suicidio.

El colaborador del programa, Sergio Bezos, la presentaba tras ser elegida por el resto del público para que se sentara en la bañera e hiciera una reivindicación de importante escucha. Se ha presentado enseñando tres pancartas también de importante lectura: la primera afirmaba que "hablar salva vidas".

La segunda pancarta, rodeado de luces, reivindicaba que "no estás solo". Había acudido a La Revuelta para hablar de manera responsable sobre el suicidio y Broncano contestaba que, de hecho, había un teléfono para aquellos que necesiten ayuda. "Sí, está el 024, que es el del Estado, y el teléfono de la esperanza", respondía Sonia.

La tercera pancarta de la joven era un pódcast que había creado para hablar del suicidio y ayudar a aquellas personas que lo necesiten, llamado 'Quédate conmigo'. "Está muy bien, bien pensado", comentaba Broncano.

El efecto llamada "está cambiando"

Sonia ha contado que en el pódcast hace entrevistas a gente "que ha pasado por esto como yo y que hemos conseguido salir de ahí". Para ella, en los medios se ha demostrado que "el efecto llamada está cambiando, ahora estáis hablando de ello, por suerte".

"Se ha demostrado que hablar de manera responsable SÍ que lo previene, si alguien me está escuchando en su casa, quiero lanzar el mensaje de que se puede salir, somos muchos", ha concluido la joven.

No estás solo

Sonia ha trabajado para trabajar bajo el lema "no estás solo" y por ello reivindica importantes mensajes en su pódcast: "Recuerda, pro favor: NO-ESTÁS-SOLO".

"Sé que piensas que si tú no estás, a nadie le va a importar, yo también estuve ahí y sé por lo que estás pasando, ahora estoy en un lugar muy distinto y desde aquí te puedo decir que el color volverá, que tu futuro existirá y que hay mucha gente que si tú no estás, te va a echar mucho de menos", ha afirmado.

