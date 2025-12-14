Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El discurso que ha dado Javier Bardem sobre lo que está pasando en Gaza es para que hasta en Eurovisión tomen nota
El discurso que ha dado Javier Bardem sobre lo que está pasando en Gaza es para que hasta en Eurovisión tomen nota

"No podemos ser ciudadanos globales si nos negamos a ver lo que ocurre en el mundo; y ustedes nos abren los ojos".

Sergio Coto
El actor y productor Javier Bardem.
El actor español Javier Bardem.Europa Press via Getty Images

El actor español Javier Bardem, ganador del Premio Óscar, el Globo de Oro, el Premio BAFTA y el Premio SAG a Mejor actor de reparto en el año 2007 por su papel en No es país para viejos, ha recibido este sábado el premio al Ciudadano Global del año que reparte la United Nations Correspondents Association (UNCA).

Un reconocimiento que ha recibido tras su lucha continua y sin descanso, a través de redes sociales, en entrevistas y eventos, contra los bombardeos que Israel lleva varios años perpetrando en Gaza contra sus ciudadanos.

Tras recoger el premio, Javier Bardem ha pronunciado un discurso sobre lo que sigue pasando en Palestina que es para que los que, por ejemplo, apoyan que Israel participe en Eurovisión tomen nota.

Entre sus palabras, ha destacado el papel de los periodistas, ya que ha defendido que es "la base sobre la que se construyen la empatía, la cooperación y el entendimiento". "Esta noche debo reconocer la situación de los periodistas en Gaza. Informar desde allí ha requerido un valor inimaginable. Muchos periodistas han sido asesinados simplemente por intentar documentar la realidad", ha denunciado.

Tras compartir la historia de varios periodistas que han sido asesinados en estos dos últimos años. "No podemos ser ciudadanos globales si nos negamos a ver lo que ocurre en el mundo; y ustedes nos abren los ojos. Por ejemplo, permiten que el mundo vea que el cambio climático ya está aquí, en nuestra realidad cotidiana. Estamos cruzando todas las líneas rojas del planeta", ha criticado.

También ha querido recordar al pueblo saharaui, destacando que, "en este momento crítico para ellos, necesitamos reafirmar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental".

"Desde el fondo de mi corazón, gracias por este reconocimiento y gracias por su servicio a la humanidad. A través de su trabajo comprendemos que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos ese sentido común de humanidad: un deseo compartido de paz, dignidad y justicia", ha destacado.

