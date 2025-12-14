Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alba, estudiante de Medicina: "He estudiado nueve horas y 20 minutos. Es que me lo paso bien"
Una persona estudiando con apuntes y un cuaderno.Getty Images

Para muchos estudiantes, sentarse a estudiar es una lucha constante debido a diversos factores como la falta de motivación, las distracciones o el simple agotamiento del día a día. Pero existe el reverso de esa realidad, jóvenes que no solo asumen la rutina académica con disciplina, sino que incluso disfrutan del proceso. Entre ellos está Alba Periago, una estudiante de Medicina que encarna esa otra cara del estudio.

Esta joven alumna de primero de carrera ha convertido en noticia lo que para ella es un sábado de rutina: una jornada casi completa de estudio que contabilizó en nueve horas y 20 minutos. Así lo ha compartido en su cuenta de TikTok, @albaperiago, donde la futura médica repasa su día, desde las 8:19 de la mañana hasta la tarde, y defiende con naturalidad su método: estudiar no es un castigo si disfrutas haciéndolo.

La grabación, que se ha hecho viral en redes, muestra a Alba dividendo la jornada por asignaturas. Comenzó con Historia de la Medicina, celebró la luz de la mañana y aseguró que la materia “se entiende tan bien” que le provoca entusiasmo. Tras un breve descanso para desayunar, cambió a Bioquímica y después de comer retomó la bioquímica hasta las 17:30. Más tarde, dio clases de piano y, ya llegada la noche, trabajó con Anatomía, una asignatura que describe como “super guay” y que le apasiona.

Alegre y solidaria

A lo largo del video, Alba subraya la idea que sostiene su ritmo: no estudia por obligación sino por gusto. “Es sábado y he estudiado nueve horas y 20 minutos. No sé, es que me lo paso bien, por eso estudio tanto, simplemente porque disfruto”, afirma, y defiende que alternar estudio serio y tiempo social, como salir a cenar o quedar con amigos por la tarde, forma parte del equilibrio necesario para aguantar la exigencia de Medicina.

La joven también aprovechó para anunciar una iniciativa propia que define el compañerismo de las nuevas generaciones: subir sus apuntes de la carrera y los de bachillerato para que otros estudiantes puedan descargarlos de forma gratuita. Una forma de apoyar a quienes vienen detrás y de demostrar que, incluso en una carrera tan exigente como Medicina, el conocimiento se comparte mejor que se compite.

La reacción en redes ha sido variada: desde elogios por su disciplina y generosidad al compartir apuntes, hasta comentarios sobre la intensidad de la carrera y la presión que sienten quienes la eligen. “Necesito tu ilusión por estudiar”, comenta un usuario; “Ah así que tú te llevaste mis ganas de estudiar”, bromea otro. De esta forma, Alba Periago ha convertido un día de estudio en una ventana hacia cómo afrontan la carrera quienes comienzan la Medicina.

