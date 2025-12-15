Iñaki López sentencia con una frase a Dana International, ganadora de Israel en Eurovisión, tras sus palabras sobre España

El periodista Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, el programa de las tardes de La Sexta, ha dado una respuesta contundente a Dana International, ganadora israelí de Eurovisión en 1998 con su canción Diva, por las palabras que ha pronunciado sobre la renuncia de España a participar en ese Festival.

Dana ha asegurado en una entrevista en El Mundo que la decisión de España le "sorprendió y entristeció" porque sus canciones en Eurovisión le gustan mucho "y su ausencia se sentirá en Eurovisión".

La artista admite que el festival "no será lo mismo sin España y sin el espíritu que aporta", pero dice que sigue siendo todavía "optimista": "Espero que cambie esta decisión y que el público español se rebele contra la misma. Ojalá que al final esté en el escenario en Viena".

Por eso, pide que RTVE "rectifique" ya que, según dice, "Eurovisión es una competición musical en la que la política no debe intervenir": "La música debe tender puentes y unir a los pueblos. Es una pena manchar Eurovisión con este tipo de decisiones, porque no tendrá fin".

Sobre que España haya acusado a Israel de cometer un genocidio en Gaza, Dana Internacional admite que le "duele escuchar esas cosas" y que prefiere no responder: "Toda mi vida he luchado por los derechos humanos y la crítica que tengo sobre mi país, la haré en hebreo en Israel y no fuera".

Pero dice que le duele que la imagen de Israel sea tan mala: "Israel tiene un gran problema para explicarse hacia afuera y me gustaría que eso cambiara. Tenemos muchos problemas en Israel pero no debemos olvidar que lucha por su existencia (...) Los boicots y el ostracismo no lograrán el objetivo, solo añadirán odio".

Precisamente a esas últimas palabras es a las que ha respondido Iñaki López: "Los genocidios añaden aún más odio por lo general".