Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Iñaki López sentencia con una frase a Dana International, ganadora de Israel en Eurovisión, tras sus palabras sobre España
Eurovisión

Iñaki López sentencia con una frase a Dana International, ganadora de Israel en Eurovisión, tras sus palabras sobre España

Se puede decir más alto, pero no más claro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Dana International
Dana International e Iñaki López.GETTY

El periodista Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, el programa de las tardes de La Sexta, ha dado una respuesta contundente a Dana International, ganadora israelí de Eurovisión en 1998 con su canción Diva, por las palabras que ha pronunciado sobre la renuncia de España a participar en ese Festival.

Dana ha asegurado en una entrevista en El Mundo que la decisión de España le "sorprendió y entristeció" porque sus canciones en Eurovisión le gustan mucho "y su ausencia se sentirá en Eurovisión". 

La artista admite que el festival "no será lo mismo sin España y sin el espíritu que aporta",  pero dice que sigue siendo todavía "optimista": "Espero que cambie esta decisión y que el público español se rebele contra la misma. Ojalá que al final esté en el escenario en Viena".

Por eso, pide que RTVE "rectifique" ya que, según dice, "Eurovisión es una competición musical en la que la política no debe intervenir": "La música debe tender puentes y unir a los pueblos. Es una pena manchar Eurovisión con este tipo de decisiones, porque no tendrá fin".

Sobre que España haya acusado a Israel de cometer un genocidio en Gaza, Dana Internacional admite que le "duele escuchar esas cosas" y que prefiere no responder: "Toda mi vida he luchado por los derechos humanos y la crítica que tengo sobre mi país, la haré en hebreo en Israel y no fuera".

Pero dice que le duele que la imagen de Israel sea tan mala: "Israel tiene un gran problema para explicarse hacia afuera y me gustaría que eso cambiara. Tenemos muchos problemas en Israel pero no debemos olvidar que lucha por su existencia (...) Los boicots y el ostracismo no lograrán el objetivo, solo añadirán odio".

Precisamente a esas últimas palabras es a las que ha respondido Iñaki López: "Los genocidios añaden aún más odio por lo general".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 