La 'cobra' de Rufián a Salomé Pradas en el Congreso: ella va a darle dos besos y el diputado se aparta
La exconsellera se ha negado a responder a las preguntas de los vocales en la Comisión por la DANA.
La exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, se ha negado este lunes a responder a las preguntas de los parlamentarios en la comisión de investigación por la DANA abierta en el Congreso. La exdirigente del gobierno valenciano se ha escudado en su "condición de investigada" para optar por el silencio. "Permanezco en calidad de investigada y, siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa y siendo que me ampara mi derecho constitucional a la presunción de inocencia y también por respeto a la investigación judicial, no voy a contestar a sus señorías", ha dicho.
En su entrada a la comisión, Pradas ha querido saludar y dos besos a la mayoría de parlamentarios presentes. Entre ellos, el diputado de ERC, Gabriel Rufián. La exconsellera se ha acercado a él y le ha tendido la mano, para después darle dos besos. Pero el dirigente independentista echa hacia atrás la cabeza, un gesto claro de negación de ese beso. Pradas se limita a apartar su mano y encaminarse hacia los otros vocales para repetir el mismo saludo.