Aznar dice que en España "no es tiempo para cobardes": Emilio Delgado arrasa con la réplica del día

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y Concejal en Móstoles, Emilio Delgado, ha dado una de las réplicas del día al expresidente del Gobierno, José María Aznar, por sus palabras sobre la situación de España y su crítica al actual Ejecutivo.

Durante una presentación de su último libro, Orden y Libertad, en Pozuelo de Alarcón, Aznar ha afirmado que en estos días él no se cansa, y por eso "yo digo que el que pueda hacer, que haga, la situación del país no es tiempo para cobardes". Al actuar Gobierno lo ha descrito como un "populismo radical socialista, más comunistas, más separatistas, más antiguos terroristas, esa es una coalición antinacional".

En el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, este le ha preguntado a Delgado a qué cree que se refiere el expresidente del Gobierno con ese llamamiento. "Se refiere a los anti España, se refiere a que cualquiera que gobierne este país que no sean ellos, pues está de prestado y no tiene derecho a hacerlo", ha expresado en primera instancia. "Aznar... Pues haciendo de Aznar", ha rematado.

Lo de la derecha es "tremendo"

El portavoz de Más Madrid ha resumido su opinión en una frase: "Lo de la derecha es tremendo". Para él, no es "un antídoto ni contra el machismo ni contra la corrupción, y a las pruebas me remito".

"Hay un elemento que se está hablando poco de él estos días, y es que la estrategia de seguridad de EEUU pasa por potenciar a partidos patrióticos, dicen ellos, en Europa para desestabilizar Europa. No sé en qué partido se está pesando Donald Trump, pero parece que encajan bastante bien PP y Vox", ha defendido.

Estirando el chicle, ha recordado que "ya se han mostrado dispuestos a aumentar la contribución de España a la OTAN, incluso a costa de recortes aquí, tal vez de esa bajada del salario mínimo que advertía a Facebook que iba a hacer nada más llegar al poder".

El bloque que pretende tomar el control

Delgado se ha acordado de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, a quien ha definido como "el pelota oficial de Trump en la Unión Europea, un señor que si Trump para de golpe se le va a quedar la cabeza metida dentro de su culo".

"Ya dijo que Europa tiene que acostumbrarse a ir a una guerra como fueron nuestros abuelos, este es el bloque que pretende tomar el control del gobierno de España, eh... Y no me parece menor", ha añadido.

A pesar de todo esto, ha dejado clara que eso "no puede dar carta blanca" al PSOE para "hacer lo que le dé la gana". Si se comprometió a una serie de medidas contra la corrupción, ha opinado que debe "desarrollarlas" y, si no lo hace, "los partidos que son socios de gobierno tiene que reevaluar su posición, porque todos los disparos que le están tirando al PSOE están dando en el casco de los socios de gobierno".