La profesora de Lleida que debe recorrer 600 km diarios para trabajar: acabó el curso cómo pudo y ahora teme conducir

Este lunes dará comienzo el curso escolar 2025-2026, que hará que las aulas de toda España se inunden de niños nuevamente. Clases llenas, maestros y profesores, sirenas, recreos, exámenes... todo volverá a 'rodar' de la misma forma que cada año.

Sin embargo, hay situaciones atípicas que por imposible que parezcan, son reales. Un caso tan anómalo como surrealista lo ha experimentado en sus propias carnes una maestra de Lleida. Según explicó a RAC1, su situación es extrema, y lo que ha vivido durante el curso pasado no quiere volver a experimentarlo.

Según explica esta maestra de 29 años, ella vive en Lleida, pero la plaza le tocó en Figueres. Apunta que en las listas, uno puede poner sus preferencias, pero al tratarse de un funcionario, la plaza puede tocar en cualquier lugar (en este caso) de Cataluña.

Señala que, mientras que en primera instancia le tocó Santa Coloma de Gramenet, lugar al que tardaba dos horas de ida y casi tres de vuelta, la opción de Figueres es aún peor. Según relata, el transporte público es inexistente, y para ir de Lleida a esta última localidad, el trayecto es de seis horas en coche, o bien ocho en tren.

Evidentemente, otra opción es alquilar un piso en la localidad en la que trabaja, pero según explica, los alquileres eran inasumibles, por lo que no había otra opción que ir y volver todos los días.

Sin embargo, la situación le ha sobrepasado, y no puede continuar con ese ritmo de vida. De hecho, elaboró un recurso a los servicios territoriales en los que explicaba su situación, y apuntó que padecía de ansiedad cuando conducía. Pero la respuesta no fue la esperada y le argumentaron que los motivos personales "no pueden tenerse en cuenta".

Tras esta negativa, le pidió a su doctora que le diera la baja, pero esta le dijo que se trataba de un problema laboral, no de salud, por lo que no podía concederle la baja laboral.