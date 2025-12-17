Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esta es la trampa de muchas empresas cuando te suben el sueldo"

Pedir un aumento de sueldo es una de las decisiones más habituales —y también más delicadas— en la vida laboral de cualquier trabajador, ya que implica evaluar el propio desempeño, medir el valor que se aporta a la empresa y enfrentarse a una conversación que puede generar tensión.

Después de varios años en tu actual puesto, es normal que te plantees solicitar una mejora salarial, especialmente cuando has asumido más responsabilidades, has demostrado resultados o has ampliado tus conocimientos. Sin embargo, no siempre es un paso sencillo.

Pedir una subida puede generar situaciones incómodas y, si no se hace con una buena preparación, incluso jugar en contra del propio trabajador. Según Student Job, antes de sentarse a negociar, conviene reflexionar sobre los logros alcanzados, la experiencia acumulada y el valor real que se aporta a la empresa, porque en este tipo de conversaciones todo cuenta.

La advertencia de un experto

En este contexto, el abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado una advertencia que ha generado un gran interés en redes sociales. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @juanmalorentelaboralista, el experto explica lo que define como “la trampa de muchas empresas cuando te suben el sueldo”, una práctica legal pero poco conocida que puede provocar que el salario se quede congelado durante años.

Según Lorente, el problema aparece cuando la subida salarial se articula a través de un complemento o plus y no se negocia correctamente desde el inicio. “Cuando te suben el sueldo, si no sabes esto y no lo negocias antes, puede que tu salario se quede congelado muchísimo tiempo y no vuelva a subir hasta dentro de mucho”, advierte el abogado.

El entusiasmo inicial por ver reflejada una mejora en la nómina puede hacer que muchos trabajadores no se den cuenta y pasen por alto un detalle que lo cambia todo. Se trata de saber si ese complemento es absorbible o no.

La clave para entenderlo

El abogado pone un ejemplo muy habitual. Un trabajador negocia con la empresa la incorporación de un nuevo plus salarial y acepta la propuesta sin más condiciones. Sin embargo, cuando con el paso del tiempo debería producirse una subida del salario base —por convenio, actualización salarial o subida del salario mínimo—, el sueldo total no aumenta. La razón es que ese complemento es absorbible, lo que significa que se va reduciendo a medida que sube el salario base, de forma que el total a percibir se mantiene igual.

“Esto es una faena”, señala Lorente, ya que el trabajador cree que ha mejorado su situación económica, cuando en realidad solo ha adelantado una parte de futuras subidas. Si en el momento de la negociación se hubiera pactado que ese complemento no fuera absorbible, cada incremento del salario base se sumaría al plus, haciendo que el sueldo total creciera realmente.