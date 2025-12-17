Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Javier Gutiérrez define a Resines con estas palabras y cuenta lo que pasaba en algunos rodajes con él
Virales
Virales

Javier Gutiérrez define a Resines con estas palabras y cuenta lo que pasaba en algunos rodajes con él

Lo ha contado en 'La Revuelta'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Javier Gutiérrez habla de Antonio Resines.
Javier Gutiérrez habla de Antonio Resines.Getty Images

El actor Javier Gutiérrez estuvo este martes en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, para presentar junto al director Daniel Sánchez Arévalo su nuevo trabajo, que es la película Rondallas.

Durante la conversación, los tres estuvieron hablando del también actor Antonio Resines, que es colaborador del programa y trabajó junto a Gutiérrez en la histórica serie de Telecinco de Los Serrano. 

El primero en hablar fue Sánchez Arévalo, que aprovechó para contar entre risas lo que le había comentado en una grabación en la que habían coincidido: "Lo he dirigido en un anuncio de telefonía, pero en películas no. Nos queremos un montón, pero se molestó mucho porque él tiene una casa en Comillas y a mí me han puesto una calle y estaba muy puteado porque decía que llevaba toda la vida ahí y no le habían puesto ni una rotonda y a mí una calle a la primera".

Gutiérrez, por su parte, recordó esa época de Los Serrano y lo definió como "un compañero que, además de maravilloso, es un profesional que no necesita los papeles para repasar las secuencias y tenía más que ninguno porque era el superprota".

Sin embargo, apostilló que "si juega el Real Madrid se acaba el rodaje esté en el punto en el que esté".

Broncano confirma esas palabras

El presentador confirmó esas palabras de Gutiérrez y recordó lo que les hace muchas veces cuando tiene que ir a colaborar ahora a La Revuelta y antes a La Resistencia. 

"Lo sufrimos nosotros con la cantidad de veces que me dice Ricardo viene Antonio. Nos dimos cuenta que siempre viene los martes y que es cuando juega el Madrid, viene aquí y se va directo al Bernabéu", aseguró el humorista. 

Broncano, finalmente, acabó bromeando diciendo que "siempre dice que se tiene que ir a las 8 a una cosa familiar". 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 