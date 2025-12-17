Javier Gutiérrez define a Resines con estas palabras y cuenta lo que pasaba en algunos rodajes con él

El actor Javier Gutiérrez estuvo este martes en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, para presentar junto al director Daniel Sánchez Arévalo su nuevo trabajo, que es la película Rondallas.

Durante la conversación, los tres estuvieron hablando del también actor Antonio Resines, que es colaborador del programa y trabajó junto a Gutiérrez en la histórica serie de Telecinco de Los Serrano.

El primero en hablar fue Sánchez Arévalo, que aprovechó para contar entre risas lo que le había comentado en una grabación en la que habían coincidido: "Lo he dirigido en un anuncio de telefonía, pero en películas no. Nos queremos un montón, pero se molestó mucho porque él tiene una casa en Comillas y a mí me han puesto una calle y estaba muy puteado porque decía que llevaba toda la vida ahí y no le habían puesto ni una rotonda y a mí una calle a la primera".

Gutiérrez, por su parte, recordó esa época de Los Serrano y lo definió como "un compañero que, además de maravilloso, es un profesional que no necesita los papeles para repasar las secuencias y tenía más que ninguno porque era el superprota".

Sin embargo, apostilló que "si juega el Real Madrid se acaba el rodaje esté en el punto en el que esté".

Broncano confirma esas palabras

El presentador confirmó esas palabras de Gutiérrez y recordó lo que les hace muchas veces cuando tiene que ir a colaborar ahora a La Revuelta y antes a La Resistencia.

"Lo sufrimos nosotros con la cantidad de veces que me dice Ricardo viene Antonio. Nos dimos cuenta que siempre viene los martes y que es cuando juega el Madrid, viene aquí y se va directo al Bernabéu", aseguró el humorista.

Broncano, finalmente, acabó bromeando diciendo que "siempre dice que se tiene que ir a las 8 a una cosa familiar".