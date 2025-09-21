Los investigadores se adentran en las ruinas de una casa quemada y topan con un tesoro del Imperio Romano

En una excavación arqueológica cerca del Mar Negro, en la región de Histria, Rumanía, un grupo de investigadores han desenterrado un "tesoro" de 1900 años, compuesto por más de 40 monedas antiguas, joyas y otros objetos valiosos, en lo que parece haber sido la residencia de una familia poderosa y adinerada de la época.

El hallazgo se produjo en las ruinas de una casa que había sido destruida por un incendio. A pesar del calor extremo, algunos de los metales, como las monedas, lograron conservar su forma redonda. Los objetos estaban guardados en un cofre de madera, que no resistió las llamas.

Además de las monedas, los arqueólogos descubrieron vasijas de cerámica, inscripciones y objetos de bronce, hierro, vidrio y piedra, lo que sugiere una vida de lujo en la antigua ciudad de Histria, una importante localidad romana en la costa occidental del Mar Negro.

Según el Museo Nacional Rumano, las joyas y los artefactos encontrados pertenecían a una familia probablemente influyente, ya que la casa que los albergaba era descrita como "magnífica", con suelos de piedra caliza y decoraciones murales pintadas. Los investigadores han fechado los objetos en el siglo II o III d.C., lo que los sitúa en plena época del Principado, una fase importante en la historia del Imperio Romano.