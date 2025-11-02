Ni termitas ni carcoma: revela que su casa antigua está siendo devorada por el suelo y el revuelo es más que justificable

Una imagen publicada en Reddit ha dejado atónitos a miles de usuarios: una pequeña casa de madera de los años 40 parece estar siendo literalmente tragada por la tierra. Su propietario, identificado como u/jwatts47, compartió la fotografía el pasado 23 de octubre, mostrando cómo la estructura se hunde lentamente en el terreno mientras de su chimenea aún sale vapor.

La publicación, que ya supera los 27.000 votos positivos y más de 800 comentarios, muestra una escena casi fantasmal: una antigua “casa de azúcar” —usadas para producir jarabe de arce— parcialmente enterrada en el césped, sin ventanas y con la fachada prácticamente consumida por el suelo. "He visto cómo se hunde poco a poco durante 30 años", explicó su dueño, que asegura haber presenciado su deterioro invierno tras invierno.

Estas construcciones eran comunes en Nueva Inglaterra y el este de Canadá, y servían para hervir la savia de los arces y transformarla en jarabe. La tradición fue heredada de las comunidades indígenas y adoptada por colonos suizos y franceses en el siglo XVII, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo de la vida rural en la región.

El usuario explicó que la casita, construida en la década de 1940, dejó de utilizarse apenas treinta años después, y desde entonces ha permanecido abandonada. Las fuertes nevadas y la humedad del terreno habrían contribuido a su hundimiento progresivo.

La comunidad de Reddit no tardó en ofrecer sus teorías. Algunos atribuyeron el fenómeno a la descomposición de la madera y la acción de bacterias y hongos que generan calor, lo que podría explicar el vapor que sale por la chimenea. Otros especularon con que las condiciones del terreno —una zona más baja y húmeda rodeada de aire frío— podrían haber creado un efecto de condensación visible.

Duff's Sugar House siendo devorada por el suelo Getty Images

"Parece que la naturaleza está recuperando lo que es suyo", escribió un usuario, mientras otro bromeó: “Es la casa perfecta para una película de terror rural”. Muchos coincidieron en que, más allá del misterio, la imagen transmite una inquietante belleza.

El peculiar caso ha despertado tanta curiosidad que incluso Newsweek intentó contactar con el autor de la publicación para conocer más detalles sobre la misteriosa casa que, poco a poco, está siendo devorada por la tierra.