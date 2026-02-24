Pocos saben que las farolas de Madrid tienen un código único que permite ubicar a la Policía el punto en el que te encuentras

En Madrid hay cerca de 250.000 farolas repartidas por calles, avenidas y barrios. A simple vista parecen un elemento más del mobiliario urbano, pero desempeñan un papel mucho más relevante de lo que imaginamos. Además de iluminar la ciudad, cada una está identificada con un código único que puede convertirse en una referencia clave para los servicios de emergencia en una situación donde cada segundo cuenta.

Un sencillo número pintado en la base de una farola puede marcar la diferencia cuando se pide ayuda en la calle. Así lo ha recordado la cuenta oficial de la Policía Municipal en un tuit informativo: “Si necesitas ayuda y desconoces la calle, facilítanos ese número”. Incluso en vías sin numeración visible o en zonas donde orientarse resulta complicado, las farolas pueden aportar el punto exacto de un accidente o tragedia.

Esa numeración, además de facilitar las tareas de mantenimiento e inventario del Ayuntamiento, se ha convertido en una referencia de enorme valor para los servicios de emergencia. En situaciones de tensión, cuando a veces resulta difícil describir una ubicación con precisión, basta con dar el nombre de la vía y el número de la farola para que los operadores sepan adónde enviar recursos.

Muy útil en emergencias

Un portavoz de la Policía Municipal explicó que hay vías que carecen de numeración visible, “por ejemplo la carretera de Castilla”, y que en esos casos la referencia de la farola resulta especialmente útil. Así como resaltó la importancia de la numeración en grandes comunidades de vecinos donde hay muchos soportales dentro ya que, aunque sea difícil encontrar los números, “si hay farolas sabemos que llevan su orden”.

En definitiva, si alguna vez necesitas asistencia y te encuentras en la vía pública, busca el número en la propia farola (suele estar en la base o en la placa) y comunícalo al operador del 112 o al servicio que llames. Esa referencia puntualiza la localización y acelera la llegada de ambulancias, bomberos o patrullas. Los responsables municipales recuerdan además que, aparte de su utilidad en emergencias, la numeración permite detectar y reparar farolas averiadas con mayor eficiencia.

Aunque parezca mentira, ese pequeño dígito puede ahorrar minutos decisivos en una atención que, en muchos casos, salva vidas. La próxima vez que camines por la ciudad, quizá mires las farolas con otros ojos, ya que no son solo parte del paisaje urbano, sino una herramienta silenciosa que puede ayudarte a ser localizado con rapidez cuando más lo necesitas.