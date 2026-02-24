Mario Picazo alerta de lo que está por venir: el cambio es radical respecto a las últimas semanas

A nivel meteorológico el 2026 ha comenzado pasado por agua. Desde que terminaran las navidades, España ha ido encaminando borrasca tras borrasca que han obligado a la población a vivir pegados a un paraguas y que han provocado graves inundaciones y destrozos, como los vividos en algunas zonas como en Andalucía.

Las autoras han sido las borrascas Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana. Sin embargo, ahora esos días de lluvia parece que ya se han quedado atrás y las temperaturas han dado un giro radical provocando que el calor y las vestimentas más primaverales sean las protagonistas de estos días.

Mario Picazo, uno de los "hombres del tiempo" más conocidos del país y profesor en la Universidad de UCLA, ha publicado un mapa del tiempo en su cuenta de X para alertar del incremento de las temperaturas en este "febrero loco".

"Los termómetros se dispara en Europa. Una masa de aire cálida que llega del norte de África, con temperaturas 35°C en Marruecos y 33°C en las Islas Canarias, se desplaza hacia Europa. Abajo las anomalías de temperatura en algunos casos de más 10°C", ha afirmado el meteorólogo.

"Se esperan récords de máximas y mínimas en amplias zonas de Europa con temperaturas superiores a 20 °C. Es lo que tiene febrero el loco y más con el nuevo clima que vivimos!", ha sentenciado.

El parte meteorológico de la AEMET

La semana meteorológica comienza este lunes con cielos despejados o nubes altas, aunque habrá nieblas y brumas en litorales mediterráneos, que localmente pueden ser persistentes. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, prácticamente generalizado, en la península y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé altas presiones en todo el territorio con el centro situado en el norte de África, por lo que no se esperan precipitaciones.

De madrugada, habrá nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos, donde pueden ser localmente más persistentes. En Canarias, intervalos de nubes altas con una entrada de calima que afectará a todas las islas.

Las temperaturas máximas irán en ascenso, que será prácticamente generalizado en la península y Baleares, aunque con probabilidad de ligeros descensos en zonas del este de la Ibérica y de la Bética, en el noreste y en el extremo sudoeste peninsular.