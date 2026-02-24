Pide a su vecino que no ponga la lavadora de madrugada, pero la respuesta le deja sin palabras: el debate está servido

Existen normas de convivencia que, sobre el papel, todos deberíamos cumplir en nuestra comunidad de vecinos. Sin embargo, hay quienes a menudo se la saltan a la torera y provocan las quejas de los que tienen que sufrir sus faltas de educación.

Un vecino anónimo ha colgado un cartel en su comunidad quejándose de que una persona puso una lavadora de madrugada. "La noche es para descansar", reza el folio donde se puede leer la queja de este vecino.

"A las 1:45h, ¿en serio?", pregunta este vecino, que no tardó en recibir una respuesta por parte del presunto responsable. "¿La luz me la pagas tú?", se lee justo debajo de la queja del afectado.

De esta forma se excusa la persona que puso la lavadora de madrugada, pues de noche el precio de la luz baja notablemente respecto al del día, por lo que resulta más económico utilizar los electrodomésticos en esas franjas horarias.

¿Qué dice la ley?

Resulta complicado arrojar luz sobre esta cuestión. A priori, no debería haber ningún problema, pero si la lavadora es demasiado ruidosa se pueden entender las quejas de este vecino.

"Pues ni una cosa ni la otra. Si tu lavadora suena como el bombardeo de Colonia en la segunda guerra mundial pues te toca tener un poco de empatía con tus vecinos, no la pones a las 2 de la madrugada, ponla a las 22,30 o a las 7am para ahorrar", opina un usuario en los comentarios de la publicación de @Copitadebaileys.

No obstante, la ley en estos casos es muy clara. Aunque las normativas varían ligeramente entre municipios, el nivel de ruido máximo permitido en horario nocturno (entre las 22:00-23:00 y las 8:00 o 7:00) se sitúa entre 30 y 35 decibelios (dB).

Teniendo en cuenta esto, hacer la colada de madrugada resulta prácticamente imposible sin molestar al resto de vecinos y exponerse a sus quejas e incluso denuncias, como ocurre en este caso.