Un propietario vende su casa por 6000 euros, pero está en riesgo de derrumbe: "Siempre ha habido una erosión costera"

Lo que a primera vista parece una ganga inmobiliaria esconde un riesgo evidente. En la Isla de Wight, al sur de Gran Bretaña se subasta una casa vacacional por el equivalente a unos 5.700 euros. El precio, inusualmente bajo para el mercado británico, tiene una explicación muy clara y es que la vivienda se asienta al borde de un acantilado en uno de los tramos costeros con mayor erosión del país.

El bungalow está construido sobre un acantilado compuesto de limo blando y arcilla, materiales especialmente vulnerables al desgaste provocado por el mar. Las autoridades locales advierten de que el riesgo de derrumbe es real y creciente.

Según informó el diario británico The Telegraph, dos casas vecinas ya han tenido que ser demolidas como consecuencia directa de la erosión costera. La inestabilidad del terreno ha obligado a intervenir antes de que se produjeran colapsos incontrolados.

Preocupación y oportunidad

“Siempre ha habido erosión costera allí, pero sin duda ha aumentado considerablemente en los últimos tres años”, explicó Emma Carter, representante del ayuntamiento local, al citado medio. Sus palabras reflejan una preocupación creciente entre residentes y autoridades ante la aceleración del fenómeno.

El agente inmobiliario encargado de la venta describe la propiedad como una “oportunidad única” y recomienda visitarla, subrayando que el precio ya refleja el riesgo asociado a su ubicación al borde del acantilado. No obstante, el atractivo coste inicial podría convertirse en una inversión de alto riesgo si el terreno continúa cediendo.

Toda la costa británica afectada

Las costas británicas figuran entre las más afectadas por la erosión en Europa. El impacto constante de las olas contra los acantilados, la pérdida de arena en las playas y el aumento del nivel del mar vinculado al cambio climático están acelerando el retroceso del litoral.

En los condados de Suffolk y Norfolk, al este de Inglaterra, numerosas viviendas se encuentran en situación similar. Cada año, algunos propietarios ven cómo el borde del acantilado se acerca peligrosamente a sus jardines.

¿Ganga o riesgo inasumible?

Esta casa vacacional representa el dilema entre oportunidad y peligro. Por menos de 6.000 euros, el comprador podría adquirir una propiedad en una isla turística del sur de Gran Bretaña, pero con la amenaza constante de que el terreno ceda.

Expertos en geología señalan que los suelos de limo y arcilla, como los de esta zona de la Isla de Wight, son especialmente sensibles a la acción del agua. Cuando se saturan, pierden cohesión y aumentan las probabilidades de desprendimientos.

La erosión costera, advierten las autoridades, no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se intensifica. Mientras tanto, la subasta sigue adelante y el anuncio continúa atrayendo miradas curiosas.