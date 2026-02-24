Joaquín Reyes deja un mensaje sobre pagar impuestos que tiene un claro destinatario: es para exponerlo en el ministerio de Hacienda 

Joaquín Reyes ha acudido a divertirse a La Revuelta, el programa de David Broncano en las noches de La1. El cómico, que acaba de estrenar la serie Rafaela y su loco mundo, en Atresmedia, ha respondido a las preguntas clásicas del show: el sexo y el dinero.

Uno de los creadores de la mítica La Hora Chanante está, además, en el teatro con La verdad, dirigida por Juan Carlos Fisher. Dibujante, director, guionista y dentro de poco vuelve a la tele pública para presentar Aprobado en Historia, un formato de divulgación histórica en el que, a veces, se ríe de los invitados "cuando fallan y les digo: sois tontísimos".

Ha sido en la cuestión sobre cuánto dinero tiene donde ha dejado uno de esos mensajes que van a ser aplaudidos por muchos pero criticado por otros que están en otra corriente ideológica.

Un patriota de verdad

"Patrimonio muchísimo. Patrimonio muchísimo. Estoy en el rango de pagar impuestos todo lo que se puede. Y los pago aquí en España. No soy como esos mierdecillas que se van a su jaula de oro. Yo los pago aquí. Soy un patriota de verdad", ha dicho, llevándose el aplauso del público.

Un mensaje en clara referencia a todos aquellos que se jactan de irse a Andorra —como muchos youtubers y creadores de contenido de todo tipo— para pagar menos impuestos.

En cuanto al sexo, Joaquín Reyes ha respondido que lo está dejando "porque hay que culebrear mucho", y que como mínimo "medio minuto no te lo quita nadie", así que se limita a hacerlo "una vez al trimestre, como el IVA, porque soy autónomo".

Sus ideas políticas

No es la primera vez que Joaquín Reyes deja mensajes de este tipo. Hace unos meses, el cómico se pronunció tajante contra todos aquellos que decían que no había un genocidio en Gaza.

"Demostrar que esto es un genocidio. Que hay que llamar a las cosas por su nombre. Que la gente que... hay que hacer muchas 'jeringonzas' argumentales para no llamar a esto por lo que es. La gente que tiene ese argumento o son cínicos o son fanáticos o las dos cosas", dijo el actor.

"Hace poco la delegación de Hamas que había sido convocada por Estados Unidos para negociar la tregua también se le bombardeó. Es que Israel no cumple nada. Esto es un desastre y está ocurriendo delante de todos nosotros de una manera obscena e impúdica. Es increíble", comentó entonces, justo en plena polémica por el boicot a La Vuelta.