Revolución en el sector de la energía con los nuevos paneles solares que abren la puerta a la electricidad mucho más barata

Una nueva generación de paneles solares podría transformar radicalmente la forma en que aprovechamos la energía del sol. Investigadores han desarrollado células solares de perovskita que, según sus cálculos, podrían alcanzar niveles de eficiencia nunca antes vistos, superando ampliamente a los tradicionales paneles de silicio.

La clave está en los llamados paneles en tándem, que combinan capas de silicio con perovskita, un material que permite captar una mayor porción del espectro solar. Mientras que los paneles convencionales alcanzan una eficiencia del 21 al 23%, los modelos híbridos podrían superar el 47% en condiciones ideales. Este avance no solo promete una producción energética más barata, sino también más sostenible.

Aunque los resultados en laboratorio son prometedores, el verdadero reto está en trasladar esa eficiencia al mundo real. Empresas como Oxford PV, pionera en el desarrollo de esta tecnología, ya han comenzado a instalar paneles experimentales en granjas solares en Estados Unidos. El objetivo es observar su rendimiento en distintos climas y condiciones ambientales durante varios meses.

La carrera por liderar esta innovación está en marcha: compañías estadounidenses y chinas compiten por establecer nuevos récords de eficiencia, mientras se multiplican los proyectos piloto en todo el mundo. Sin embargo, los fabricantes aún deben demostrar que estos paneles no solo son eficientes, sino también duraderos y fiables a largo plazo.

Más allá de los tejados y parques solares, los expertos ven aplicaciones potenciales en sectores tan diversos como la carga de emergencia para vehículos eléctricos o el suministro energético de satélites. Si se confirma su viabilidad, las células solares de perovskita podrían marcar un antes y un después en la transición energética global.