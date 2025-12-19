Enseña lo que han hecho en el Primark de Gran Vía y muchos no dan crédito: "Alguien ha estafado..."

Las compras navideñas se multiplican estos días, sobre todo en grandes superficies como Primark y más especialmente el de Gran Vía de Madrid, el más grande de España y no de los más grandes de Europa.

La tienda lleva ya una década en ese emplazamiento y, según datos de Europa Press, aportó un total de 83 millones de euros a la economía de la Comunidad de Madrid en 2024.

Como recoge AS, esta tienda de 2.500 metros cuadrados, alberga más de cinco millones de transacciones al año. Es decir, casi seis millones de personas pasan al año por la tienda, ubicada en un emplazamiento histórico que antes albergó los famosos Almacenes Madrid-París.

El hecho de que pase tanta gente por ahí hace que cualquiera pueda cometer alguna que otra tropelía. Tal y como ha descubierto @dragon_fly23, algún cliente ha pegado el cambiazo y ha dejado unas zapatillas rotas en un expositor y se ha llevado puestas unas nuevas.

Hay mucha picaresca

En el vídeo se puede ver que en la estantería que hay al lado de las escaleras mecánicas sobresalen dos zapatillas de color negro, una de ellas totalmente rota, algo que ha provocado cientos de comentarios, muchos señalan que no creen que esto afecte a las cuentas de la empresa.

"Ay pobrecito, déjelo que también sienta la víspera navideña", señala una persona. Otro comenta: "Yo vi la semana pasada en el Primark de Gran Vía una blusa colgada en las perchas de H&M. Pensé que había visto mal, pero volví a ver y si era de H&M".

Y lo que parece algo curioso, en vista de algunos comentarios, es una práctica habitual en estas grandes ciudades donde hay este tipo de macrotiendas: "Creo que casi todos los de Madrid habremos hecho eso y no solo Primark ahí ha caído hasta Adidas o El Corte Inglés".