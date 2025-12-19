Dos amigos alquilan un terruño, se topan con una 'piedra', la llevan al tasador y el precio real deja a todos sin palabras

En la región de Panna, una zona minera del centro de la India donde la minería artesanal sigue siendo una fuente de ingresos para muchas familias, alquilar un pequeño terreno para buscar piedras preciosas no resulta ninguna excentricidad. Ponerse a cavar entra dentro de lo normal. Eso hicieron dos amigos de la infancia hace apenas unas semanas. La mayoría de quienes lo intentan suelen volver a casa con las manos vacías, pero esta vez la tierra tenía otros planes. Lo que encontraron parecía una simple “piedra” y acabó siendo, tras pasar por el tasador, un hallazgo capaz de cambiarles la vida.

Satish Khatik y Sajid Mohammed habían alquilado el terreno casi por desesperación. Sus ingresos ya no alcanzaban para cubrir los gastos básicos y mucho menos para afrontar los costes de un matrimonio en familias humildes como las suyas. Según relata la BBC, fue durante esas jornadas de trabajo lento y manual —cavar, cargar tierra, tamizarla y revisar uno a uno miles de pequeños guijarros— cuando se toparon con una roca brillante fuera de lo común.

La llevaron al tasador oficial de Panna y allí llegó la sorpresa: no se trataba de un canto cualquiera, sino de un diamante natural de calidad gema de 15,34 quilates, una de las variedades más valoradas en el mercado. El precio estimado oscila entre los cinco y los seis millones de rupias, lo que equivale a entre 55.000 y 66.000 dólares al cambio actual.

La piedra se subastará en una de las pujas trimestrales organizadas por el Gobierno indio, un sistema que atrae a compradores de todo el país y también del extranjero. Según el tasador de diamantes Hindi Anupam Singh, el valor final dependerá “tanto del tipo de cambio del dólar como de los parámetros del Rapaport Report”, uno de los principales referentes internacionales para la valoración de diamantes y joyas.

Para Satish y Sajid, sin embargo, el impacto del hallazgo va mucho más allá de las cifras. “Ahora podemos casar a nuestras hermanas”, explican emocionados. Satish, de 24 años, regenta una carnicería; Sajid, de 23, se gana la vida vendiendo fruta. Ambos proceden de familias pobres, son los hijos menores y han crecido viendo cómo padres y abuelos excavaban durante años sin encontrar nada.

Panna, situada en el estado de Madhya Pradesh, figura entre las regiones menos desarrolladas del país, marcada por la pobreza, la escasez de agua y la falta de empleo. Al mismo tiempo, concentra la mayor parte de las reservas de diamantes de la India. No compiten en volumen con los grandes productores mundiales, pero sí arrastran un enorme valor histórico. La mayoría de las minas las gestiona el Gobierno federal, que cada año alquila pequeños lotes de terreno a residentes locales por precios simbólicos.

Con pocas alternativas laborales, muchos vecinos prueban suerte generación tras generación, aunque la inmensa mayoría no encuentra absolutamente nada. El padre de Sajid lo resume con resignación: él y su propio padre excavaron durante décadas sin éxito. “Solo polvo y fragmentos de cuarzo”, recuerda. Hoy, sin embargo, sostiene que “los dioses han recompensado por fin su paciencia y su duro trabajo”.

Ravi Patel, responsable minero del distrito, subraya lo excepcional del caso. “Alquilaron el terreno el 19 de noviembre y en cuestión de pocas semanas encontraron un diamante de calidad gema”, ha explicado. Un golpe de fortuna estadísticamente improbable en una zona acostumbrada a la espera y a la frustración.

Aunque el dinero de la subasta todavía no ha llegado, los dos amigos tienen claras sus prioridades. “No pensamos aún en comprar tierras, ampliar nuestros negocios o mudarnos a una gran ciudad”, aseguran. Por ahora, el plan es mucho más sencillo y, a la vez, decisivo: “Lo primero es el matrimonio de nuestras hermanas”. Luego, ya se verá.