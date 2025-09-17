Rusia, tras sufrir escasez de equipos, hace un pedido excepcional de armas a un país de la OTAN

Rusia quiere que Turquía le devuelva sus sistemas de misiles antiaéreos S-400. Tal y como han informado varios medios turcos, y ha recogido el diario finés Iltalehti, Moscú lanza esta petición al sufrir una grave escasez de equipos militares. Su Ejército del Aire, ha desplegado todos sus sistemas de defensa aérea en la guerra de Ucrania.

Tal y como reza la publicación, el Kremlin no puede ofrecer sistemas listos para usar a otros países que quieran sistemas S-400. Turquía compró dos de estos vehículos en 2027, por 2.500 millones de dólares estadounidenses (2.110.000 euros), que fueron entregados, finalmente, dos años más tarde.

No obstante, y según el medio, los sistemas han sido infrautilizados porque no son compatibles con los sistemas antimisiles de la OTAN. Además, la vida útil de los misiles suministrados con los sistemas ya se han reducido a la mitad, ya que Ankara se dispone en estos momentos a desarrollar su propio proyecto de defensa aérea para "reducir su dependencia tecnológica extranjera".

En junio, en declaraciones recogidas por el diario, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que, en medio del conflicto entre Israel y Gaza, los sistemas S-400 adquiridos a Rusia por sí sólos no serían suficientes para asegurar el espacio aéreo turco.

Asimismo, y de acuerdo a la información difundida por el diario Nefes, la decisión de Estados Unidos de excluir a Turquía del proyecto de caza F-35 por el acuerdo S-400 adquiridos por Rusia puede aumentar la voluntad de Ankara de renunciar a estos sistemas rusos. La solicitud de Moscú es "excepcional". Sin embargo, fuentes de la agencia estatal de noticias rusa Ria Novosti, afirman que no hay discusiones oficiales sobre el asunto en ese momento.

Tal y como apunta el corresponsal de Defensa de la cadena británica BBC, "el S-400 es uno de los sistemas rusos de defensa antiaérea más modernos, con un alcance extraordinario". Este, puede dirigirse contra aeronaves, misiles de crucero, misiles de medio alcance, drones y otros sistemas de vigilancia aérea.