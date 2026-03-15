Sandra Moñino, nutricionista: "Si te han dicho que tienes déficit de vitamina D, prueba primero a tomar magnesio: sin magnesio, el intestino no puede absorber la vitamina D"

"Sal al aire libre, da un paseo, que te dé un poco el sol". Esta cantinela es una constante en boca de muchos padres, especialmente hoy en día, cuando las pantallas, los móviles y las consolas tienen a los más jóvenes (y no tan jóvenes) atrapados en el sofá.

Este estilo de vida sedentario y de interior está pasando factura a nuestra salud, limitando drásticamente el tiempo que pasamos al aire libre y hundiendo nuestros niveles de vitaminas esenciales.

Para arrojar luz sobre este problema, la reconocida dietista y nutricionista española Sandra Moñino ha querido poner el foco en un gran olvidado de las analíticas: el magnesio.

A través de un reciente vídeo en su canal de YouTube, la profesional de la salud profundiza en el impacto directo que tiene este mineral sobre nuestro organismo.

¿Por qué es importante el magnesio para nuestra salud?

"El magnesio es un mineral absolutamente clave para nuestra energía, nuestro sistema nervioso y nuestra salud muscular", afirma Moñino con contundencia.

Y no exagera: se trata de uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, ya que participa activamente en más de 300 reacciones bioquímicas, según detalla en el propio vídeo.

A nivel físico, este mineral es el mejor aliado para evitar los temidos calambres y la fatiga muscular, además de estimular la síntesis de proteínas y el mantenimiento de los huesos.

Pero su poder va más allá: a nivel mental, es esencial para regular el sistema nervioso, ayudando a frenar la ansiedad, fomentando la concentración y manteniendo a raya el cansancio crónico para que nuestros niveles de energía no caigan en picado.

La correlación entre el magnesio y la vitamina D

La vitamina D es mundialmente conocida por ser indispensable para fortalecer el sistema inmunitario y proteger nuestra salud ósea. Sin embargo, lo que gran parte de la población desconoce es la estrecha relación que tiene con el magnesio.

Tener unos buenos niveles de magnesio ayuda a que el calcio se deposite correctamente en los huesos y dientes (evitando peligrosas calcificaciones en otros tejidos) y permite que la vitamina D se active.

Por ello, la nutricionista lanza una recomendación clarísima: "Si te han dicho que tienes déficit de vitamina D, prueba primero a tomar magnesio: sin magnesio, el intestino no puede absorber la vitamina D".

Es decir, aunque es vital salir a la calle y exponerse al sol para obtener esta vitamina, de nada sirve si el cuerpo humano no es capaz de asimilarla correctamente. Es justo ahí donde el magnesio deja de ser un actor secundario para convertirse en el verdadero protagonista de nuestra salud.