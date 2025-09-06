Un experto revela la multa por aparcar que más abunda en verano: la sanción llega a los 100 euros

Una fila de varios autos y vehículos están estacionados al costado de la carretera.

En verano encontrar aparcamiento en los destinos turísticos más concurridos es un auténtico reto para los conductores. El tráfico aumenta de forma considerable en zonas costeras y vacacionales, y dar con un hueco libre puede convertirse en una misión que lleva tiempo, paciencia y, en ocasiones, suerte.

Cuando por fin aparece un espacio disponible, la reacción inmediata suele ser intentar ocuparlo lo más rápido posible antes de que otro conductor se adelante. Sin embargo, esa prisa puede llevar a cometer errores que, además de arruinar el momento, también pueden salir muy caros.

Uno de los fallos más habituales a la hora de estacionar el coche es hacerlo en sentido contrario a la circulación. Aunque muchos lo ven como una maniobra sin importancia, según RACE el Reglamento General de Circulación es muy claro al respecto.

Qué dice el Reglamento General de Circulación

El artículo 90.2 establece que, en vías urbanas, los vehículos deben estacionarse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, salvo en el caso de calles de único sentido, donde también se permite hacerlo en el lado izquierdo.

Esto significa que en una calle de doble sentido no se puede dejar el coche en el lado izquierdo, salvo que antes se realice un cambio de sentido de manera correcta. De hecho, Ignorar esta norma y aparcar “al revés” puede ser considerado infracción.

La multa más común en verano

El aumento del tráfico en destinos turísticos no solo incrementa los atascos, sino también la vigilancia de las autoridades locales, que refuerzan sus controles para garantizar la seguridad vial. Y es que un coche mal aparcado puede entorpecer la circulación, dificultar el paso de vehículos de emergencia o poner en riesgo a peatones.

El experto José Ramón López, conocido en redes sociales por su cuenta de Instagram @tu_blog_fiscal, ha señalado que esta multa es “un clásico del verano”. La sanción suele ser de 100 euros y, aunque no implica pérdida de puntos del carnet, supone un golpe al bolsillo para quienes pensaban haber encontrado el aparcamiento perfecto.

Sin embargo, como explican en El Periódico de Aragon, la cosa no se queda ahí. En situaciones más graves, cuando la maniobra de estacionar en sentido contrario se realiza de manera brusca o pone en riesgo la seguridad de otros usuarios, la multa puede alcanzar los 500 euros y acarrear la retirada de seis puntos del carnet.

Alternativas para evitar el problema

Para esquivar este tipo de sanciones, muchos conductores optan por alquilar una plaza de garaje durante sus vacaciones, comprar bonos de parking. Aunque estas alternativas supongan un coste adicional, resultan más económicas que enfrentarse a una sanción. En ciudades costeras muy concurridas, también existen zonas naranjas reservadas a residentes, aunque su uso requiere una tarjeta específica que ofrece descuentos a los vecinos.

Los expertos en movilidad recomiendan planificar con antelación dónde aparcar y tener en cuenta que, en temporada alta, es preferible caminar unos minutos más desde un parking alejado antes que arriesgarse a una sanción.