Un extranjero es parado por la policía en el metro de Madrid, saca el pasaporte "poderoso" y neutraliza el interrogatorio de inmediato

El usuario de TikTok @greguiventura ha denunciado en su cuenta el trato recibido por la policía de España en una estación de metro. "Estoy sumamente molesto", afirma el creador de contenido, que acumula 467.600 seguidores en esta red social.

El cómico cuenta que estaba perdido en la estación de metro, buscando la forma de recargar su tarjeta, cuando una policía se le acerca mostrándole la placa y le pide que le acompañe. Una vez con ella, la agente le preguntó por su profesión y motivo de su estancia en España.

Sin embargo, la conversación finalizó cuando fue preguntado por la nacionalidad, apunta. "Saqué el 'poderoso'", cuenta refiriéndose al pasaporte suizo, "y le deje que era de Suiza". "Se me quedó mirando raro, certificó el pasaporte y me preguntó a qué me dedico. Le digo que soy comediante y ahí me dejó ir", comenta.

Después de esta experiencia, el joven ha criticado la actitud de la policía española, afirmando que no le había pasado antes: "Estuve una semana en Suiza y no me paró nadie, vivo desde hace cuatro años en Argentina y nunca me han parado caminando por la calle. Entiendo, pero no entiendo. Lo único que pregunto es qué habría pasado si enseño el pasarpote venezolano". "Esto", dice mostrando el pasaporte suizo, "fue anular todos los prejuicios".

El vídeo se ha viralizado y ha recibido más de 7.000 respuestas, la mayoría de ellas defendiendo a la policía. "Si estás dando vueltas por la estación es posible que pensaran que eras un carterista, en España han ido en aumento por lo que están tomando medidas", explica un usuario.

"En España paran gente al azar en el metro la policía anda de civil, esto lo hacen por precaución a terrorismo o carteristas creo que no tiene nada que ver la nacionalidad,pero entiendo la rabia", señala otro. También hay algunos que dicen que la agente solo cumplía con su deber: "Pero, ¿te trataron mal? ¿Te dijeron cosas insultantes? Quizás solo hacían su trabajo".

Asimismo, hay quienes le recriminan que solo quería mostrar su pasaporte: "En España, la mayoría de venezolanos tienen protección por asilo, así que no te habrían dicho nada, me parece que solo querías presumir de pasaporte suizo jajajajja".