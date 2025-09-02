Un hombre con solo 4.270 euros en su bolsillo se construye una minicasa de 1,8 metros cuadrados con ducha incluida

Los datos sobre la vivienda en España son absolutamente terroríficos. El precio de las casas de segunda mano de un piso tipo de 80 metros subió en agosto hasta los 219.020 euros, costando 87.000 euros más respecto a los 131.707 euros de 2015. Es decir, su precio aumentó un 66,3% en sólo una década según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Tener una casa en España se ha convertido en todo un lujo. Y ya empieza también a serlo la oportunidad de vivir en alquiler. Ante estas situaciones, en un mercado inmobiliario cada vez más tensado, algunas personas buscan ocurrentes soluciones.

Es el caso de un hombre de Ohio (Estados Unidos), quien se ha construido una pequeña casa sobre un viejo remolque con un presupuesto de sólo 5.000 dólares (4.270 euros).

Levi Kelly construyó este hogar de sólo 1,8 metros cuadrados en el patio delantero de la casa. Como informa “CNBC Make It” y recoge a su vez el diario alemán focus.de, el proyecto surgió a partir de un antiguo remolque utilitario que le sirvió de base. El tiempo de construcción fue de un mes y Levi tuvo que echar mano de soluciones creativas para utilizar eficientemente ese mínimo espacio.

Aunque la casa es diminuta, está prácticamente equipada con todas las comodidades, como aire acondicionado y calefacción. Un sistema de energía solar, además, suministra energía a la mininevera y a la ducha. El sistema para tener ducha es el más innovador, ya que se consigue a través de un accesorio que se sitúa fuera de la casa y que conecta con el grifo de la "cocina". Ver para creer.

Kelly no quiere vivir en esta casa de forma permanente, pero la ve como "un ejemplo funcional e inspirador del uso creativo del espacio".

Según una investigación, el interés por las minicasas ha aumentado significativamente desde 2018 en países como Alemania. Esta tendencia está impulsada por el deseo de sostenibilidad, ahorro de costes y minimalismo.

En el portal Comobau, especializado en casas modulares y móviles, ya representaron el 24% de las consultas sobre construcción en 2022, lo que corresponde a un aumento del 32% en comparación con el año anterior. Los precios iniciales de las minicasas son de unos 40.000 euros.

Sin embargo, los costes adicionales de instalar paneles solares y los permisos para ello suelen ascender a varios miles de euros más, lo que hace que la opción de vivir en este tipo de construcciones acabe siendo poco seductora.