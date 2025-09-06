Un motociclista lleva 24.140 kilómetros en su viaje alrededor del mundo cuando un robo le arruina su sueño como viajero

Lo que comenzó como un sueño terminó siendo toda una pesadilla. Todo comenzó cuando Yogesh Alekari, el protagonista de la historia, decidió dar la vuelta al mundo con su motocicleta. La aventura parecía ir bien cuando de repente, tras 24.140 kilómetros de recorrido y más de 17 países visitados, un ladrón le robó su preciado vehículo, justo cuando se encontaba por el Reino Unido.

La moto, una KTM 390 Adventure que desapareció junto con el resto de sus pertenencias, se encontraba aparcada en Wollaton Park, una zona que el viajero consideraba como segura. "Estaba en Nottingham para un evento de motociclistas y estaba a punto de ir a Oxford", afirmó a la BBC. "Paré y aparqué mi moto en Wollaton Park. (...) Aseguré la bicicleta con llave y era una zona concurrida con niños jugando, así que pensé que parecía un lugar seguro", agregó.

Sin embargo, cuando regresó del desayuno que estaba tomando "ya no quedaba nada". En total, el valor de todo lo robado era de más de 15.000 libras, pues junto con el vehículo, el hombre también contaba con dos cámaras, un ordenador Mac y otros artículos. "Me quedé en shock (...) Me derrumbé y empecé a llorar cuando me di cuenta de lo que había pasado", sentenció.

A pesar de que llamó a la policía, nadie se personó en la zona, según criticó. "Llamé a la policía y me pareció tan extraño que simplemente me enviaron un número de teléfono de la agencia de investigación", aseguró. "Me dijeron que me devolverían la llamada y esperé en el parque, pero nunca lo hicieron", añadió. Actualmente, el hombre se encuentra en contacto con las autoridades, quienes están investigando para intentar encontrar al presunto responsable.