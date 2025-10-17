Un multimillonario apuesta por un mega proyecto de 343.000 euros y solo representa el 0,002% de su fortuna

El multimillonario Todd Graves, fundador de una cadena de comida rápida, se ha gastado cerca de 400.000 dólares en construir una casa sobre un roble de 30 metros de altura, aunque lo más curioso es que dicho gasto solo le ha representado el el 0,002% de su fortuna.

"Es lindo tener cosas que tengan un poco de magia", afirma el reconocido empresario en una entrevista con la revista Forbes, donde explica cómo se encuentra distribuido este particular hogar. Cuenta con 450 pies cuadrados de terraza de exterior, así como con 400 pies cuadrados de espacio interior, una sala de estar, un dormitorio e incluso un baño.

Lo más curioso de la construcción es que está realizada con materiales "reciclados". Por ejemplo, el techo está compuesto de madera recuperada de un taller de costura antiguo y el bar o la vidriera del dormitorio vienen de edificios que se dañaron durante el huracán Katrina. "Vengo aquí para despejar mi mente. Me ayuda a ser mejor en mi trabajo", agregó el mismo.

El proyecto ha participado en el programa Treehouse Masters de Animal Planet y según ha relatado el propio Graves, se gastaron para su construcción unos 400.000 dólares, lo que supone solo el 0,002% de su fortuna, estimada en 22.000 millones de dólares. Hasta allí han llegado numerosas personalidades y famosos, como Shaquille O'Neal, el cantante Snoop Dogg o el rapero Nelly.

Esta no es la única afición que parece tener el multimillonario, pues con su fortuna ha comprado a día de hoy casi de todo, desde un esqueleto de triceratops de 66 millones de años hasta las gafas de Elvis Presley. "Acabo de ganar un sombrero de Napoleón en una subasta de hoy", afirma el mismo desde su casa del árbol, donde afirma que su proyecto le "mantiene despierto" y le "hace soñar".