Un profesor alerta sobre el estado del sistema educativo: "Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar"

Aula de un colegio con las sillas vacías, en una imagen de archivo.

Alex Torío ha decidido dejar su carrera en la docencia después de 30 años como profesor de matemáticas. Este profesor, cuyo nombre es popularmente conocido en los medios de comunicación por su colaboración en el programa Vía Libre, está preocupado por el estado del sistema educativo, del que dice que está "roto".

En declaraciones recogidas por la emisora de radio Rac 1, el ex profesor asegura que ha vivido "en primera persona" la bajada del nivel de los alumnos y el debilitamiento de los contenidos académicos. "Ahora pongo exámenes mucho más fáciles que hace 20 años, porque si no me cuestionan por qué suspendo demasiados alumnos", explica.

Además de todo esto, denuncia que las pruebas en la educación secundaria, se han relajado y son "mucho menos rigurosas que antes". "Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar", asegura. Además, "algunos exalumnos míos que dan clases particulares también ven la bajada de nivel".

Torío, que ha estado trabajando en un centro concertado del Eixample de Barcelona, asegura que se siente "decepcionado" con cómo ha evolucionado la profesión. De este modo, critica que "el sistema sólo arregla la estadística, no el problema".

Por todo esto, este curso 2025-2026, Torío ha decidido coger una excedencia. "Necesitaba dar un paso al lado. Sueño con las clases, me sabe muy grave haber llegado hasta aquí, pero no podía más", ha admitido. No obstante, no cierra la puerta a volver. "Ya veremos de aquí a un año qué hago. Pero hoy por hoy, necesito respirar".